Conheça as quatro Princesas do Rainha das Rainhas 2023

O Concurso Rainha das Rainhas do Carnaval 2023 celebrou no último sábado, 11, a sua volta com a 75ª edição e coroou Monã Oliveira (Iate Clube Santarém) como soberana da noite e mais quatro princesas: 1ª Princesa, Giovanna (Grêmio), 2ª Princesa, Mayara Samile (Cassazum) 3ª Princesa, Danielly Tavares (CSSA) e 4ª Princesa, Janaína Pontes (Tuna Luso Brasileira). A Redação Integrada de O Liberal conversou com exclusividade com as princesas sobre carreiras e os planos após o concurso.

VEJA MAIS

Após o título mais cobiçado do maior concurso de beleza do Norte e Nordeste, é o de princesa, que também é desejado. E a 1ª Princesa eleita no Rainha das Rainhas 2023 foi a Giovanna Picanço, 19 anos, acadêmica de medicina. Ela pisou no palco do Centro de Convenções e Feiras da Amazônia (Hangar) representando o Grêmio Literário e Recreativo Português. "Minha preparação foi feita com muito foco, determinação e dedicação, tanto minha quanto de toda a minha equipe e minha família. Meu Resplendor era 'Kan e Li, o poder do fogo e da água'. O fogo significava a energia interior, a água a conexão entre o material e espiritual, representados pela sensualidade feminina, que intermediava a metamorfose contínua dos dois elementos. Representava força, esperança para o mundo", declarou a princesa.

Giovanna agradeceu a oportunidade e se disse honrada em representar o seu clube. Também destacou a importância da família neste processo. “É minha maior base e fortaleza, eles e eu ficamos muito felizes com o título, pois só nós sabemos de todas as etapas e de todos os desafios. Temos a plena convicção de que eu consegui transmitir todo o amor e emoção que eu estava sentindo naquele palco, estão muito orgulhosos de mim e da pessoa que eu sou”, disse.

Os planos para o futuro envolvem continuar propagando a importância da arte e da cultura às pessoas, e inspirando-as em acreditarem nos seus sonhos e objetivos. "O meu recado é que você tem que viver o concurso da forma mais sincera e bonita possível, seja verdadeira com tudo, com seu processo, agradeça e reconheça o apoio de todo mundo que está ao seu lado, a família, a equipe toda, valorize cada detalhe, pois tudo fará a diferença no final. Transmita sua energia e emane ela da maneira mais positiva para todos que forem lhe assistir, e não digo apenas no concurso, mas na sua vida em geral! Faça a diferença para as pessoas à sua volta", finalizou.

Conheça a 2ª Princesa do Rainha das Rainhas 2023

Eleita 2ª Princesa do Rainha das Rainhas 2023, Mayara Samile, 22 anos, é modelo e acadêmica de enfermagem. Ela concorreu pelo Centro Social dos Suboficiais e Sargentos do Primeiro Comando Aéreo Regional (Cassazum) e contou como foi a sua preparação para o concurso: "foi intensa, porém maravilhosa" e confessou que já está com saudades. O seu esplendor era intitulado de "Salamandras elementares do fogo", destacou.

Questionada sobre como se sentia com o título de Princesa e quais seriam os planos para 2023, Samile revelou que se sentiu honrada e ainda destacou quais hobbies gosta de fazer no tempo livre. "[Eu] me sinto realizada só pelo fato de ter participado. Para o futuro [os planos são] estudar e seguir meu trabalho de modelo... Gosto de praticar atividade física, gosto de viajar, costumo gostar de todo tipo de música", destacou.

"As meninas que tiverem oportunidade de participar [do Rainha das Rainhas], participem. É único, é mágico, nunca vou saber dizer o que senti naquele palco", finalizou incentivando futuras candidatas ao concurso 2024.

Samile disse, ainda, que a repercussão nas redes sociais tem sido positiva e que a incentiva a continuar postando os seus conteúdos. "Uso minhas redes sociais como meu trabalho, gosto de partilhar do meu dia dia, meus treinos, dietas, roupas... Lojas que eu trabalho, também estou sempre postando. A repercussão está incrível, recebendo muitas mensagens positivas, feliz demais", respondeu.

A 3ª Princesa do Rainhas 2023: ‘dei tudo de mim’

A 3ª Princesa escolhida na noite de sábado foi a candidata do Clube dos Subtenentes e Sargentos da Amazônia, Danielly Tavares. Bailarina, técnica ambiental e acadêmica de psicologia com apenas 21 anos. Seus hobbies favoritos são dançar e praticar musculação. Revelou também que é eclética e gosta de um pouco de tudo. "Trouxe o tema 'Do curimbó ao Carimbó, o som que ecoa aos quatro cantos do Pará'. Eu me sinto realizada. [Sensação] de dever cumprido. Eu prometi impactar e surpreender a todos, o público e os jurados e eu fiz jus às minhas palavras. Fiz o meu trabalho, dei tudo de mim, e fui aplaudida pelo Hangar todo", relembrou a sua apresentação.

A sua preparação para o concurso foi intensa: "com muito esforço, muita dedicação e disciplina também" e, por isso, acredita que a qualidade de trabalho apresentado reverberou no acolhimento que está recebendo do público. "O carinho e o reconhecimento que eu estou recebendo é surreal. Só gratidão a todos!", arguiu.

A estudante e Princesa compartilhou seus planos e já adiantou que irá aproveitar as oportunidades que aparecerem com a visibilidade que o Rainhas trouxe. "Meu planos futuros, continuar estudando e aproveitar as oportunidades que estão na minha porta e as que estão chegando também. Nós mulheres podemos chegar onde quisermos. Basta dedicação, esforço, determinação e força de vontade", comentou.

Conheça a 4ª Princesa do maior concurso de beleza do Norte e Nordeste

Janaína Pontes, 28, anos, bailarina e estudante de administração, foi eleita a 4ª Princesa e concorreu pela Tuna Luso Brasileira no Rainha das Rainhas. Ela usou a fantasia de Elvira, a Rainha da Noite. O corpo da fantasia fez referência as roupas usadas no filme, a cabeça estilizada faz referência ao penteado de Elvira. E o Resplendor representava o palco onde ocorria as performances.

A preparação de Janaína foi focada em treinos de funcional e Pilates, com exercícios específicos voltados para a sustentação da fantasia, além dos ensaios. "Minha fantasia falava sobre a personagem Elvira do filme Elvira- a Rainha das Trevas. Meu esplendor significava o palco de Las Vegas onde Elvira sonhava em fazer grandes shows, e tinha animais do seu gosto como aranhas e morcegos”, detalha.

Ela destaca que se sente extremamente feliz e realizada, pois era o seu sonho poder participar do concurso, pisar no palco do Hangar e sentir toda a energia que o concurso tem.

"Meu plano é poder conseguir mais trabalhos através dessa visibilidade e repercussão positiva que tive no concurso, seja trabalhos na área da dança ou fora mesmo. E claro, conseguir reforçar a importância cultural da arte da dança e do teatro para todos”, pontua.

Ainda sobre sonho, a 4ª princesa fala da importância de nunca desistir. “Eu sou prova viva de que achava que esse sonho do Rainhas era muito distante da minha realidade, porém, nunca desisti de sonhar. Tentei, deu errado, desacreditei, mas no meu coração nunca morreu esse sonho.

Deus me provou "de última hora" que não existem limites. Acreditem, é possível, não percam as esperanças nunca. No tempo certo, chega. E quando chega, é mágico.