Candidatas ao Rainha das Rainhas 2024 vão se apresentar hoje à noite no palco da AP

Chegou o grande dia do Rainha das Rainhas 2024! Após meses de preparação intensiva, treinamento de passarela e horas de ensaio, as 13 candidatas do maior concurso de beleza e fantasia do Norte do Brasil, poderão exibir no palco da sede campestre da Assembleia Paraense suas fantasias e coreografias, abrilhantando a noite desta sexta-feira (23), de uma plateia repleta de expectativas. Nela, Monã Vianna, do Iate Clube de Santarém, como a Rainha das Rainhas do Carnaval Paraense 2023, passará a faixa para a mais nova Soberana do Carnaval. Totalmente online, este ano, a 76ª edição vai ser transmitida ao vivo exclusivamente pelo portal O Liberal e as redes sociais do Grupo Liberal, com informações em tempo real, a partir das 20h.

O evento, que contará com mais de 10 câmeras em ação e quase 200 pessoas envolvidas na produção e transmissão 100% digital do concurso, levará ao público de casa uma cobertura com alta visibilidade, conectando fãs do concurso e paraenses ao redor do país e quiçá do mundo. Além do sorteio da ordem de desfile das candidatas, transmitido nas redes, e será acompanhado pelos representantes dos clubes, a transmissão terá, ainda, os bastidores, a expectativas das torcidas, comentaristas, conversas com as jovens e seus maquiadores, e spoilers das fantasias.

Uma das novidades deste ano da transmissão é um estúdio montado para fazer o “esquenta” do concurso e será comandado pelo jornalista Gabriel Pinheiro. Ele iniciará a transmissão no oliberal.com e no canal do YouTube do Grupo Liberal. Ao lado dele no estúdio, ficará a especialista em Cultura de Moda, mestre em Artes, doutora em Comunicação, Linguagens e Cultura, Felícia Asmar Maia, e o professor, coreografo, bailarino e ator, Maurício Quintairos, como comentaristas, mostrando as suas visões profissionais sobre as candidatas que vão se apresentar.

Já arquiteta Thalita Maués, a vencedora do Rainha das Rainhas em 2012, mostrará detalhes dos bastidores do concurso, contando ao público tudo o que antecede a entrada das 13 candidatas no palco. E a repórter Bruna Dias estará na área onde ficam as torcidas organizadas de cada clube. A grande festa do Rainha das Rainhas ficará a cargo dos experientes apresentadores Flávia Lima e Ismaelino Pinto, que conduzirão a apresentação principal do evento.

Das 13 candidatas que subirão ao palco, apenas cinco serão classificadas: quatro como “Princesas”, e a primeira levará o título de “Rainha das Rainhas” do Carnaval. A soberana ganhará um veículo Citroën C3 e uma bolsa integral de estudos ou pós-graduação do Centro Universitário Fibra; já as outras, levam bolsas parciais como premiação.

Participam da disputa o Clube dos Advogados, Pará Clube, Clube de Engenharia, Clube Guará Park, Clube do Remo, Assembleia Paraense, Cassazum, Paysandu, Casota, Bancrévea, Tênis Clube, Tuna Luso Brasileira e Grêmio Literário Português. O concurso tem patrocínio do PopBank e Centro Universitário Fibra.

Detalhes finais

Na tarde da última quinta-feira (22), as candidatas participaram do Ensaio Geral do desfile na AP acompanhadas do professor de dança e consultor artístico do evento, Rolon Ho, para o reconhecimento do palco e marcarem suas coreografias ao lado de seus coreógrafos. Essa é a segunda vez que o campeão da Dança dos Famosos 2023 se encontra com as jovens para aprimorarem a presença na passarela, o último encontro ocorreu na escola de dança Cia Cabanos.

Giordana Maiorana, coordenadora geral do RR, expressou entusiasmo ao falar sobre o retorno do evento à Assembleia, um espaço acolhedor e com muitas recordações de edições passadas do concurso. “A gente espera que as torcidas estejam todas integradas, todo mundo no mesmo clima, na mesma empolgação. Relembrando e revivendo antigas tradições”, afirmou.

Patrícia Lopes, também integrante da coordenação, prometeu uma experiência única para as participantes. "Nós vamos ter uma surpresa para as candidatas nos camarins, trazendo mais conforto, uma iluminação diferenciada, então, elas vão poder se preparar nesses últimos minutos melhor, estamos felizes de poder proporcionar isso a elas", disse.

Saiba mais sobre o Rainha das Rainhas