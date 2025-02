As princesas Evelyn Moreira e Taís Malato, do Rainha 2024, falam da importância do concurso

Dando continuidade com a série de entrevistas com participantes do concurso Rainhas das Rainhas, quem visitou o Tarde Liberal +, na tarde desta quarta (5), foi Evelyn Moreira e Taís Malato, 3ª e 4ª princesas do ano passado, dos clubes Pará Clube e Paysandu. Nesta quinta-feira (6) a visita será de Fernanda Costa, a Rainha das Rainhas 2024.

No quadro "Papo de Rainha", a jornalista Elisa Vaz, que comanda o programa Tarde Liberal +, falou sobre expectativa, sobre o aproveitamento do ano como princesas e também sobre de que forma a COP 30 interfere na representatividade do concurso.

Evelyn Moreira e Taís Malato estão se despedindo do reinado de princesas. Elas já passaram as faixas para as candidatas do clube que representam. Evelyn diz que foi um ano proveitoso pelas oportunidades e visibilidade promovida pelo concurso. "Trabalhei e estudei muito e levo comigo o aprendizado da força de vontade", destaca a princesa do Pará Clube 2024.

Taís Malato diz que viveu um ano bonito e que não esperava tantas oportunidades. "Consegui visibilidade por meio do concurso. E foi proveitoso para mim e para a minha equipe. Mas adianta que já está no momento de nostalgia, uma vez que as novas candidatas já vão se apresentar", destaca Taís.

As princesas acrescentam que estão conciliando as atividades com os estudos, Evelyn cursa medicina, mas também faz trabalhos como modelo e diz que até o momento consegue manter as duas atividades. Taís está no último ano de farmácia e diz que sua vida mudou bastante desde a participação no concurso e que ficou muito satisfeita com a bolsa de estudo que recebeu da faculdade Fibra.

"O rainha apresenta muitas oportunidades, tanto nos estudos mas também em outros âmbitos. E eu aproveito tudo", acrescenta Taís.

Um dos pontos da conversa foi sobre a COP 30, que este ano será em Belém. A apresentadora Elisa Vaz perguntou que que forma as candidatas podem representar as práticas de sustentabilidade. Evelyn pontua que o concurso tem tradição na Amazônia e as temáticas trazidas pelas candidatas têm relação com as questões pautadas na Amazônia.

Tais reforça que a visibilidade alcançada por meio da conferência contribui para realçar ainda mais a cultura do estado para o exterior. "O rainha também traz temáticas importantes e que estão de acordo com a temática da conferência. O Rainha é tradição e cultura", completa Tais. As duas princesas também foram entrevistadas pelo apresentador Markinho Pinheiro, na rádio Liberal FM.

A edição deste ano conta com uma curiosidade: pela primeira vez, a faixa da vencedora será confeccionada na cor verde, em alusão à importância dos debates que envolvem o meio ambiente.

O concurso, promovido pelo Grupo Liberal, terá sua Grande Noite no próximo dia 22, na Sede Campestre da Assembleia Paraense, no bairro do Souza, em Belém. A competição deste ano conta com o patrocínio da Fibra e terá transmissão ao vivo pelo portal OLiberal.com, G1 Pará e TV Liberal, além da cobertura de O Liberal e Jornal Amazônia.

O total de 13 candidatas vão disputar o título do Rainha das Rainhas 2025, que chega à 77ª edição.