Qual a diferença entre vinho quente e quentão? Saiba qual tem menos álcool e açúcar

Vinho quente ou quentão: o que muda? Durante as festas juninas, é comum encontrar duas bebidas típicas da época que aquecem o corpo e fazem sucesso nas quermesses: o vinho quente e o quentão. Embora ambos sejam tradicionais nas comemorações de São João, muita gente ainda se pergunta: qual é a diferença entre vinho quente e quentão? E qual deles é mais leve, com menos álcool e açúcar? A principal diferença está na base alcoólica das bebidas. Enquanto o vinho quente é preparado com vinho tinto seco (com teor alcoólico entre 12% e 14%), o quentão é feito com cachaça, que possui entre 38% e 48% de álcool. Isso torna o quentão mais forte em relação ao teor alcoólico.

Qual é mais saudável: vinho quente ou quentão?

De acordo com a nutricionista Giuliana Modenezi, do Espaço Einstein Esporte e Reabilitação, do Hospital Israelita Albert Einstein, é essencial consumir essas bebidas com moderação. Ela recomenda se alimentar antes de consumir álcool, dar preferência a refeições com proteínas e se manter hidratado, bebendo água entre as doses.

Do ponto de vista nutricional, o vinho quente leva vantagem:

Tem menos álcool

Costuma ter menos açúcar

Contém compostos antioxidantes do vinho tinto e das frutas

Entre vinho quente e quentão, o vinho tende a ser mais leve em calorias e teor alcoólico. No entanto, a chave está no consumo responsável. Com moderação e hidratação adequada, é possível saborear essas delícias das festas juninas sem culpa.

Comparativo calórico

Bebida Calorias por 100 ml Carboidratos por 100 ml

Calorias por 100 ml Carboidratos por 100 ml Vinho quente 130 a 160 kcal 15 a 18 g

130 a 160 kcal 15 a 18 g Quentão 170 a 220 kcal 18 a 25 g

Receita de vinho quente tradicional

Ingredientes:

1 garrafa de vinho tinto seco (750 ml)

1 xícara de água

1/2 xícara de açúcar (ou a gosto)

1 maçã picada

1 pau de canela

3 a 5 cravos-da-índia

Casca de laranja ou limão (opcional)

1 dose de cachaça (opcional)

Modo de preparo:

Ferva a água com açúcar, canela, cravo e cascas por 5 minutos.

Acrescente o vinho e a maçã.

Cozinhe em fogo baixo por 10 a 15 minutos (sem deixar ferver muito).

Se desejar, adicione a cachaça no final.

Sirva quente.

Receita de quentão com cachaça

Ingredientes:

1 xícara de açúcar

50 g de gengibre fresco

Cascas de 1 laranja e 1 limão

5 cravos-da-índia

2 paus de canela

600 ml de água

600 ml de cachaça

Modo de preparo:

Derreta o açúcar até caramelizar levemente.

Adicione gengibre, cascas, cravo e canela.

Acrescente a água e ferva por 10 a 15 minutos.

Junte a cachaça e aqueça por mais 5 minutos, sem deixar ferver

Coe e sirva quente.