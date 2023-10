Qual a diferença entre 'Círio' e 'Sírio'? Saiba como usar as palavras

Por terem a mesma pronúncia, algumas pessoas podem confundir a escrita das palavras "Círio" e "Sírio". No entanto, ambas possuem escritas e significados diferentes. Abaixo, veja o que significa de cada um dos termos, que abrange vários conceitos.

Significado de "Círio"

A palavra "Círio", escrita com a letra "c", tem sua origem na palavra em latim cereu, devendo assim ser escrito com c inicial. O termo se refere a uma grande vela de cera. Além disso, significa define uma procissão que leva esse tipo de vela de um lugar para outro. Na botânica, o termo se refere a uma espécie de cacto.

Exemplos:

Em Belém, todo segundo domingo de outubro ocorre o Círio de Nazaré, a maior procissão religiosa do Brasil;

A cerimônia começou com o acendimento do círio pascal.

A procissão do círio decorrerá no próximo fim de semana.

No Pará, é festejado o Círio de Nazaré no segundo domingo de outubro. A festividade da igreja católica é dedicada à Nossa Senhora de Nazaré, onde milhões de pessoas vão às ruas de Belém, para prestar respeito e amor à Maria, a mãe de Jesus.

Significado de "Sírio"

A palavra "Sírio", escrita com a letra "s", remete a alguém ou algo natural ou relativo à Síria, país localizado na Ásia Ocidental. O termo tem origem do latim e é derivada da palavra syrius. Além dessa definição, o termo pode indicar uma estrela da constelação Cão Maior, também chamada de "Sirius". Pode designar, também, um saco para transportar farinha de mandioca.

Exemplos:

O Sírio veio ao Brasil para conhecer as belezas naturais do país;

Você tem alguma receita de pão sírio?

As palavras citadas acima são exemplos de escritas diferentes e a mesma pronúncia. Na língua portuguesa, existem diversas palavras com esse conceito: círio e sírio; sela e cela; alto e auto; censo e senso; caçar e cassar; cauda e calda; acento e assento, conserto e concerto,…

