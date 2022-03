Vai fazer uma reforma? Confira como armazenar seus móveis em segurança

Uma dica essencial para quem vai construir ou reformar uma casa ou escritório é planejamento. É preciso considerar desde pequenos detalhes quanto os mais complexos, como por exemplo: onde guardar móveis ou objetos em segurança durante esse período, caso não tenha um espaço apropriado? Para quem se pega surpreso com a questão, uma boa saída é o self storage.

O termo em inglês significa autoarmazenamento, ou seja, um local onde pessoas físicas ou empresas podem guardar seus móveis com conforto, praticidade e, principalmente, segurança.

Na Guardô Self Storage, por exemplo, todos os boxes de autoarmazenamento são isolados e somente o próprio cliente tem a chave de acesso ao espaço. Além disso, a empresa conta com um sistema de monitoramento que funciona 24 horas.

Em Belém, a Guardô Self Storage foi construída especificamente para armazenar bens de empresas ou pessoas físicas (Reprodução / Guardô Self Storage)

O que é possível guardar?

O self storage possibilita que as pessoas guardem uma ampla variedade de produtos. Para além de móveis e acessórios de casa ou escritórios, os clientes podem armazenar com segurança recibos, documentos, mercadorias, estoque e todo tipo de objeto pessoal, como roupas, livros, coleções e até equipamentos de trabalho e hobbies.

Os tamanhos dos espaços privados também atendem a necessidade do cliente. Na Guardô, há boxes pequenos, médios e grandes e o cliente pode armazenar seus bens pelo tempo que precisar.

Vantagens do self storage

Para quem está reformando a casa ou escritório, uma das vantagens é evitar que os móveis sejam danificados, sujos ou manchados. Outro benefício é que o cliente não precisa se preocupar com gastos de IPTU, condomínio, manutenção, luz e segurança. Também não há necessidade de fiador para locação dos boxes privados.

Para aqueles que precisam de caixas para armazenar os objetos pessoais, lojas como a Guardô Self Storage também ajudam nessa questão, indicando fornecedores para a embalagem do material. Durante a descarga dos materiais até os boxes privados, a empresa disponibiliza carrinhos de carga para auxiliar no transporte.

