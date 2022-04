Conheça 8 benefícios de ser um cooperado

O cooperativismo é um sistema que se aplica a praticamente todas as atividades econômicas. Esse é um dos motivos pelos quais ele vem crescendo em adesão no estado do Pará nos últimos anos, segundo o Sistema OCB/PA (Organização das Cooperativas Brasileiras).

No entanto, na hora de começar a empreender, muitas pessoas não sabem como integrar ou criar uma cooperativa, nem conhecem as vantagens desse modelo em comparação a uma empresa privada ou mercantil.

Veja a seguir algumas vantagens que o cooperativismo proporciona:

1. Adesão voluntária e ilimitada

A cooperativa não impõe limite para a adesão de cooperados, o que permite que ela possa ter resultados cada vez melhores, sem limites específicos para seus membros.

A adesão ao cooperativismo é completamente livre e voluntária, ou seja, é possível ingressar quando quiser e da forma que mais atender à necessidade do cooperado, basta conhecer o contrato entre as partes para ter acesso aos benefícios. Esse processo ajuda a reduzir a burocracia no caso de desligamento do associado.

2. Acesso a crédito para investimentos e capacitação

Entre os benefícios que podem ser acessados por quem faz parte de uma cooperativa financeira está o crédito com condições bem melhores do que as disponíveis no mercado. Os recursos podem ser usados para novos equipamentos, matéria-prima e até cursos de capacitação para o crescimento da cooperativa.

3. Ser dono e cliente ao mesmo tempo

Nesse modelo, os clientes têm o status de donos e participam das decisões, dividem as responsabilidades, apuram os processos internos e buscam as melhorias necessárias. Dessa forma, todos se sentem representados nas regras e na cultura da organização e contribuem para a prosperidade do negócio.

4. Gestão democrática

Uma cooperativa tem como pilar a igualdade entre os associados, assim todos têm a mesma importância nas tomadas de decisão, e a escolha da maioria dos cooperados vence.

5. Atendimento personalizado

Por serem sócios do negócio e não apenas clientes, os membros de uma cooperativa geralmente recebem um tratamento personalizado. No caso das cooperativas de crédito, isso é bem relevante, ainda mais em comparação a bancos ou instituições financeiras comuns, onde não é privilegiada a história pessoal do cliente.

6. Garantia de segurança e proteção

O cooperativismo é um sistema regulamentado por lei, que garante ao cooperado a certeza de participar de algo legítimo e com resultados plausíveis. O negócio se preocupa com a privacidade dos dados e a segurança digital.

Nas instituições financeiras cooperadas, por exemplo, os associados recebem orientações para gestão financeira, o que pode evitar erros e ajudar na melhor utilização do dinheiro.

7. Melhores rendimentos

Como tem isenção tributária, o sistema cooperativista pode oferecer aos cooperados uma melhor taxa de retorno de seus investimentos do que as praticadas pelo mercado.

A participação nos resultados também é uma das formas de lucro no final do ano, a partir dos investimentos que fazem com a aquisição das cotas-partes. Os fundos excedentes são repartidos entre os membros da organização e/ou reinvestidos na cooperativa, se essa for a decisão de todos.

8. Compromisso social

O modo de funcionamento de uma cooperativa não depende do lucro e, por isso, a prosperidade dos associados e da comunidade é o intuito principal. Isso amplia as chances de desenvolvimento do local de atuação da cooperativa, através de mais empregos, novas parcerias e o aumento do poder aquisitivo da população do lugar, o que faz a economia local girar.

