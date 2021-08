Qualidade de vida: uma importante aliada para a saúde

A percepção do indivíduo sobre a sua condição, em relação aos objetivos, expectativas, padrões e preocupações está relacionada à qualidade de vida, conforme define a Organização Mundial da Saúde (OMS). O estilo de vida adotado pela pessoa influencia na melhoria ou piora do bem-estar físico, mental, psicológico e emocional.

No dia a dia, a Farmalíder incentiva essa busca e oferece um mix de produtos que podem auxiliar de forma preventiva. Todas as unidades dispõem de suplementos vitamínicos para crianças, jovens, adultos e idosos; fitoterápicos; dermocosméticos para cuidados com a pele e cabelo; acessórios como joelheiras, luvas, tornozeleiras para esportistas, além de suplementos específicos para esse público.

Unidades da Farmalíder possuem mix de produtos para todas as idades (Cristino Martins)

Entre os aspectos que afetam diretamente essa compreensão sobre a qualidade de vida estão os hábitos alimentares; prática de exercícios físicos; horas dedicadas ao sono; momentos de lazer; relacionamentos afetivos, familiares e de trabalho; uso moderado de substâncias como álcool e cigarro.

Passar por uma fase crítica como a pandemia de covid-19 impacta profundamente a percepção de si e do mundo. Para a farmacêutica Kenia Galvão, a simplicidade e pequenas escolhas podem ajudar a ressignificar o processo. “Em meio a esse cenário vemos a busca pela qualidade de vida, que muitas vezes pode ser encontrada na simplicidade das coisas, como uma boa rotina de sono, uma alimentação balanceada, permitir-se sorrir, reunir-se com a família e com os amigos seguindo os protocolos de segurança contra o vírus, praticar caminhada regularmente, evitar cigarro, dizer não ao etilismo, praticar o bem e a autorreflexão”, pondera a gerente farmacêutica da Farmalíder.

Kenia Galvão, gerente farmacêutica da Farmalíder, (Arquivo pessoal)

Do ponto de vista da saúde, qualidade de vida não consiste na ausência de doença e enfermidade, mas é um ponto decisivo para se alcançar uma vida saudável. “Quando estamos doentes e buscamos a cura, utilizamos medicamentos que são agrupados em classes terapêuticas, como por exemplo, os fitoesteróis e os suplementos vitamínicos. Associados no dia a dia sob orientação profissional, eles podem auxiliar no tratamento e prevenção de algumas patologias”, explica Kênia.

Fitoesteróis podem reduzir a concentração do colesterol ruim (LDL-C) que, em excesso, aumenta o risco de acidente vascular encefálico (AVE) e também de infarto agudo do miocárdio (IAM). “Já os suplementos vitamínicos em doses adequadas atuam especificamente na redução do risco de desenvolvimento de doenças crônicas como câncer, diabetes e cardiopatias. Temos estudos que relacionam a deficiência de vitamina D com o desenvolvimento de doenças como esclerose múltipla, artrite reumatóide, doenças inflamatórias intestinais, entre outras”, exemplifica a profissional.

Além do mix de produtos para saúde e bem-estar, a Farmalíder oferece serviços, como aferição de pressão, glicemia, clínica de vacinação, entre outros (Cristino Martins)

Como diz o velho ditado: é melhor prevenir do que remediar. Entretanto, Kenia acende o alerta sobre a automedicação responsável. “É sempre melhor prevenir. Podemos falar das vacinas como prevenção de patologias, dos nutracêuticos que previnem, retardam ou inviabilizam o aparecimento de doenças crônicas, dos suplementos vitamínicos que atuam na reposição ou manutenção das concentrações das vitaminas no organismo prevenindo muitas patologias, dentre outras classes de fármacos e produtos farmacêuticos”, destaca a gerente.

Ela orienta que é necessário adotar hábitos saudáveis e reforça que todo o uso de fármaco e/ou produto farmacêutico só deve ser realizado sob orientação de um profissional da área da saúde, pois podem ter uma ação terapêutica benéfica ou prejudicial ao organismo.

As unidades contam com a segurança, por serem localizadas dentro dos supermercados Líder, e estacionamento próprio, além de delivery (Cristino Martins)

Comodidade

O acompanhamento profissional, além de toda a comodidade podem ser obtidos pelos clientes da Farmalíder. “Oferecemos uma variedade de produtos, medicamentos e serviços farmacêuticos, suprindo a necessidade dos nossos clientes/pacientes de maneira eficaz e personalizada no atendimento. Devido a grande variedade de produtos, o mix atende a jovens, adultos, idosos e crianças, respeitando as indicações e restrições do fabricante para cada faixa etária”, detalha Kenia.

A Farmalíder conta com o serviço de Delivery para a venda de produtos nas lojas da Quintino, Augusto Montenegro e Cidade Nova. O horário de funcionamento é das 8h às 20h, de segunda a sábado.

Serviço

Doca 24h: (91) 4008-1003

Praça Brasil: (91) 4008-1007

Delivery: 4008-1020