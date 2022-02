Educação ambiental: Grupo Rosana Bastos se integra a parque ecológico para fortalecer a cidadania

O tema meio ambiente é está presente na vida e em vários aspectos do cotidiano, assim como está ligado a diversas áreas do conhecimento. Pensar sobre as relações entre sociedade e natureza é cada vez mais importante, por isso o Grupo Rosana Bastos investe em um projeto de integração educativa.

A partir de 2022, os estudantes matriculados na instituição contarão com um projeto que tem o meio ambiente como eixo norteador para potencializar a formação cidadã de alunos conscientes de seus direitos e deveres.

“O projeto pedagógico da escola é inovador em relação à sustentabilidade e meio ambiente no estado do Pará. Visamos transcender os muros da escola a partir de práticas pensadas para atender os contextos reais da relação sociedade X natureza, aliando teoria em sala com a prática no espaço natural fabuloso que o Parque dos Igarapés nos disponibiliza para isso”, explica Antônio Carvalho, diretor financeiro e professor do Grupo Rosana Bastos.

O professor Antônio Carvalho ressalta que a proposta pedagógica do Grupo Rosana Bastos reflete a importância da questão ambiental para a cidadania (Divulgação / Grupo Rosana Bastos)

O laboratório com temáticas ambientais e sustentáveis funcionará no Complexo Ecológico Parque dos Igarapés inclui diferentes áreas de conhecimento no currículo escolar do Ensino Fundamental e Médio: Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia), Humanidades (História, Geografia, Filosofia e Sociologia) e Matemática e Linguagens.

“Nossos docentes estão imbuídos no desenvolvimento de projetos e propostas para que as aulas teóricas no ambiente da escola sejam a base para o aprendizado no grande laboratório natural que teremos à nossa disposição para desenvolver o processo ensino-aprendizagem de forma diferenciada e eficaz para a formação da consciência ambiental e sustentável de nossos alunos”, acrescenta o professor.

A integração do Grupo Rosana Bastos com o Parque dos Igarapés traz ainda vantagens para que a comunidade de estudantes aproveite a estrutura completa de lazer do local. O espaço está localizado em região de fácil acesso, no conjunto Satélite, em Belém, e oferece uma série de atividades que tem como cenário a beleza natural da Amazônia.

A parceria do Grupo Rosana Bastos com o Parque dos Igarapés também inclui vantagens para que os alunos usufruam da estrutura de lazer do local (Igor Mota / O Liberal)

“Além da proposta e projeto pedagógico, os alunos do Sistema de Ensino RB, inclusive do Pré-Vestibular, terão acesso como frequentadores especiais para lazer nos dias úteis de funcionamento dos 180 mil m² das estruturas do Parque dos Igarapés, que conta com trilhas ecológicas, parque aquático, atividades esportivas ecológicas, restaurantes, etc.”. Para isso, o aluno pode adquirir um passaporte no valor de R$ 75 mensais, que dá direito de acesso ao titular e mais três familiares.

Para saber mais sobre a proposta de ensino do Grupo Rosana Bastos e aproveitar os benefícios da parceria com o Parque dos Igarapés, clique aqui.