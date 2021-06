Estácio abre inscrições para Megavestibular do segundo semestre

Com o avanço da vacinação, muitos estudantes voltaram a planejar o ingresso no ensino superior. Para quem não quer mais adiar este sonho, a Estácio realizará o Megavestibular. Durante os dias 2 e 3 de julho, os candidatos aprovados contarão com até 65% de bolsa durante um ano, além de descontos exclusivos ao longo da graduação. As inscrições são gratuitas. No Pará, as avaliações podem ser agendadas pelo link https://abre.ai/megaestacio2e3 ou pelo WhatsApp (91) 98118-7811 https://abre.ai/wappmega2e3.

A ação é válida para diversos cursos de graduação nas modalidades: Presencial, Semipresencial, Flex ou Digital (Divulgação / Estácio)

A ação é válida para diversos cursos de graduação disponíveis em quatro modalidades: Presencial, Semipresencial, Flex ou Digital. Para ter acesso às condições especiais, o candidato deverá confirmar a matrícula até o dia 7 de julho. Confira as condições e os cursos disponíveis na campanha, de acordo com a Unidade ou Polo de Ensino Digital.

Para os candidatos que tenham realizado o Enem, entre 2015 e 2020, é possível ingressar na graduação sem prestar o vestibular e com descontos durante todo o curso. A partir de 300, quanto maior a nota do exame, maior será o desconto. Confira as condições em https://portal.estacio.br/estude-na-estacio/regulamentos-informacoes-legais/.

Estácio no Pará

Em Belém, Ananindeua e Castanhal, os estudantes podem optar entre diversos cursos de graduação como Direito, Nutrição, Psicologia, Arquitetura e Urbanismo, Educação Física, Pedagogia, Engenharia Civil, entre outros. O atendimento presencial nas unidades ocorre de acordo com as normas de segurança sanitária vigentes e o uso da máscara é obrigatório.

O Megavestibular da Estácio será realizado durante os dias 2 e 3 de julho ()

Conheça as modalidades de ensino da Estácio

Presencial - Com mais de 50 anos de tradição, a Estácio oferta diversos de cursos de graduação na modalidade presencial. Experiência completa do campus com alunos e professores que acompanharão seu dia a dia, durante toda a trajetória da graduação. Laboratórios equipados com tecnologias modernas e, para um ensino moderno e interativo, professores e estudantes contam ainda com recursos tecnológicos como plataformas digitais que disponibilizam material didático, serviços acadêmicos, simulados e exercícios, bibliotecas virtuais, objetos de aprendizagem interativos, etc.

Semipresencial - A metodologia criada conecta a expertise do ensino presencial com a inteligência do digital, tornando a sala de aula mais interativa e colaborativa. Neste modelo, a maior parte dos conteúdos é ofertada dentro de uma plataforma digital, com a possibilidade de o aluno cursar, também, disciplinas presenciais, garantindo assim, a experiência presencial em aulas no campus, incluindo laboratórios, até duas vezes por semana.

Digital - No EaD, o aprendizado é realizado por meio de uma plataforma 100% Digital, com conteúdos que podem ser acessados de qualquer dispositivo, on e offline. Sendo uma modalidade contemporânea, mais próxima ao cotidiano dos futuros profissionais, o EaD apresenta conveniências que vão além de romper a distância entre o aluno e a instituição de ensino. São dezenas opções de cursos, em todas as áreas, com aulas interativas com debates entre professores e convidados, conteúdos dinâmicos com vídeos e podcasts, e a flexibilidade e conveniência para estudar onde e quando quiser.

Flex - Nesta modalidade, além de todo o conteúdo disponibilizado no ambiente virtual por meio da plataforma de ensino digital, o aluno conta ainda com possibilidade de realização de atividades práticas presenciais nos Polos de Ensino Digital ou em laboratórios de realidade virtual de última geração.

Serviço:

Mais informações: (91) 98118-7811 - https://abre.ai/wappmega2e3.

Conheça também nosso Instagram:

@estaciobelem (Unidade Nazaré)

@estaciofap (Unidade Doca)

@estacioananindeua (Unidade Ananindeua)

@estacio_castanhal (Unidade Castanhal)

ESTÁCIO NO PARÁ

Estácio Ananindeua

Shopping Metrópole, Rod. Mário Covas - Coqueiro, Ananindeua

Diretora: Luana Braga

Estácio Doca

Endereço: Rua Municipalidade, 839, Reduto, Belém

Diretora: Elaine Grecchi Gonçalves

Estácio Nazaré

Endereço: Av. Governador José Malcher, 1148, Nazaré, Belém

Diretor: Kahlil Vianna

Estácio Castanhal

Endereço: Rodovia BR-316, Km 60, S/n – Apeú

Diretor: Renato Nascimento