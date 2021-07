Especial #Gratidão: conheça histórias de profissionais de saúde na luta contra a covid-19

A humanidade diante do caos

Definitivamente e sob nenhum aspecto é possível ser “grato” à pandemia de coronavírus. Especialmente, no Brasil, onde, até o fechamento desta edição, quase 530 mil brasileiros perderam a vida para esta doença aterradora. Sem dúvidas, vivemos uma tragédia sem precedentes na história do nosso país. Mas é em meio ao caos instalado e ao “cenário de guerra” descrito e narrado por inúmeras pessoas que entraram nos campos de batalha pelo mundo, que os gestos de humanidade se impõem. A eles, sim, é possível sermos gratos. E, mais ainda, sobre eles é preciso jogar luz, para que a já combalida esperança brasileira saia de seu estado de apatia. É essa a missão da segunda de três edições deste especial que chega aos leitores.

Contamos, aqui, as histórias dos profissionais que atuam na linha de frente da pandemia de coronavírus, em Belém. Uma homenagem aos milhares que se arriscam para salvar a vida de desconhecidos. Mas, desta vez, também abrimos espaço para a solidariedade. Uma iniciativa da Prefeitura de Belém homenageou, com a plantação de árvores do tipo Pau Preto e Ipê Roxo, 25 belenenses que morreram de covid.

Em tempos negacionistas, é preciso sublinhar o apreço pela vida e demonstrar nosso respeito e afeto por quem perde um ente querido. Faz parte do luto coletivo que estamos, todos, vivendo. O padre e o pastor que participaram de um ato ecumênico durante o “Plantio da Memória” deram depoimentos especiais a este caderno. Palavras amigas que, independente da sua religião, trazem uma mensagem de esperança.

Após sair da faculdade, a enfermeira Kamylla, supervisora de polo de vacinação, se viu em um dos maiores desafios profissionais: a pandemia (Prefeitura Municipal de Belém)

Sonho venceu o medo

Kamylla Santos queria salvar vidas desde criança. Já enfermeira, titubeou diante da pandemia, mas foi à luta.

O sonho de trabalhar na área da saúde nasceu ainda na infância, quando Kamylla Santos via a mãe sair de casa todos os dias para trabalhar em consultórios médicos onde era secretária. Uma vez ou outra, ela até acompanhava a mãe no trabalho para ver como as coisas aconteciam. E como mágica, ela se encantou pelo trabalho que ajudava a salvar a vida das pessoas que precisavam de algum tipo de socorro. E se a mãe foi inspiração, o avô foi a força e o incentivo que impulsionou o sonho de Kamylla, a segunda de 19 netos de seu Valdemar, a entrar no ensino superior.

Quando saiu da faculdade, a enfermeira Kamylla se viu diante do, possivelmente, maior desafio profissional da vida dela e de outros milhões de profissionais de saúde ao redor do mundo: a pandemia do novo coronavírus. A demanda por enfermeiros, médicos, auxiliares, era enorme. Mas ela sabia: o vírus não poderia chegar dentro de casa. A decisão difícil foi tomada: ela não iria, naquele momento, para os hospitais.

As pessoas passaram a precisar de atendimento no entorno dela, como no caso de um vizinho, muito grave, que ela prestou os primeiros atendimentos. Ele estava prestes a desmaiar e muito cianótico. “Naquele dia, eu entendi que se eu não tivesse ali para ajudá-lo, fazê-lo chegar um pouco melhor no hospital, ele teria ido a óbito. E eu vi o quanto a minha profissão era importante no meio dessa pandemia toda”.

Kamylla teve o incentivo da família para seguir seu sonho profissional (Arquivo pessoal Kamylla Santos)

A decisão de não ir aos hospitais para preservar a vida de quem estava em casa foi, parcialmente, revista. Ela passou a fazer atendimentos na modalidade “home care”, ou seja, prestava assistência domiciliar a quem precisava. Mas em um desses atendimentos, ela própria se infectou, depois o marido, Fábio, e a filha, Luanny Gabrielly. Kamylla chegou a precisar ser internada, mas não havia leito. De casa, ela mesma precisou se cuidar. Do corpo e da mente, uma vez que o psicológico ficou muito abalado com a perda de colegas, profissionais de saúde.

Perda

“Hoje, o meu trabalho é o que me dá força, eu sou supervisora de polo de vacinação, vacinadora, e eu tenho muita gratidão por estar levando esperança para essas pessoas, gratidão por essas pessoas estarem sendo imunizadas”, diz Kamylla, depois de perder o avô, seu principal incentivador da carreira, para um câncer. Ela chegou a vacinar o próprio avô contra a covid.

Familiares de vítimas de covid-19 fizeram um abraço coletivo durante a homenagem (Prefeitura de Belém)

Árvores da memória

Plantio simboliza o legado e homenageia as vítimas da covid-19 que moravam no entorno da praça Osvaldo de Caldas Brito, no Jurunas

A pracinha da Osvaldo de Caldas Brito, em Belém, cedeu parte de seu chão e sua terra para eternizar, no coração do bairro do Jurunas, a memória de 25 belenenses que perderam a luta para a covid-19. Maria José, Vanessa, Paulo, Evandro e Joca. Sebastião, Sinorina, Redivaldo, Ivana e Antônio. Izaura, Manoel, Maria Arcângela, Edilson e Miguel. Makson, Sidney, Zilda, João e Edwin. Francisca, Valdilene, Gabriele, Iolanda e Odália. As árvores, do tipo Pau Preto e Ipê Roxo, ganharam os nomes de pessoas que não poderão ver a florada de suas homônimas, plantadas para homenagear aqueles e aquelas que inspiraram seu plantio pela luta, pela vida e pelo legado.

O “Plantio da Memória” é uma iniciativa do Programa de Educação Ambiental e Sanitária do Promaben, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Saneamento e Companhia de Saneamento do Pará, com realização pelo consórcio TPF/Synergia.

O Padre Francesco Sorrentino, pároco da igreja de Santa Luzia, no bairro do Jurunas, em Belém, e o Pastor Manoel Luis Ferreira da Costa Neto, titular da Igreja do Evangelho Quadrangular, da Rua dos Caripunas, o pai de santo Gilmar D’Oxossi, do Terreiro de Mina Morada D’Oxossi, e o reverendo Igor, da Igreja Anglicana do Jurunas, participaram de um ato ecumênico em memória das vítimas.

A tia Regina Costa e o primo Osvaldo prestaram homenagem a Redivaldo Nazaré Costa (Prefeitura Municipal de Belém)

Os homenageados póstumos eram moradores do bairro do Jurunas. A mais nova entre eles era Vanessa Castro da Silva, de apenas 20 anos. Filha caçula de Joelma Castro, Vanessa era estudante e é lembrada pela família como uma jovem prestativa e animada. A partida dela ainda é uma ferida aberta no peito da mãe. “É muito difícil falar da minha filha, porque aqui em casa, era ela quem fazia tudo para mim. Era a caçula. A filha mais presente. Essa homenagem agora, quando faz nove meses que ela morreu, é um alento, porque eu vou cuidar dessa planta como se fosse ela, vou regar. Vai ser uma vida que vai me aproximar de novo da minha filha”, afirma Joelma.

Outro morador lembrado é Antônio Maria de Melo, 60 anos, conhecido na vizinhança como “Coronel”. Antônio é descrito pelo filho, Ivan Correa, como um homem muito humilde, amigo de todos, pai de família amoroso, que cresceu e viveu na comunidade da Osvaldo de Caldas Brito, no Jurunas. “Agora, ficam as lembranças dos ensinamentos sobre a vida, sobre as coisas simples do cotidiano, do olhar sempre amoroso com o próximo, dos churrascos na laje, aos sábados. Fica tudo de bom que ele conseguiu transmitir e que se tornou nosso ponto de equilíbrio, para encarar a continuação da vida. A doença não matou só uma vida, interrompeu o sonho de gerações”, lamenta Ivan.

Servidora homenageada

A assistente social Odália Borges lutou uma vida inteira pelo sonho de ajudar as pessoas e exerceu esse sonho no Jurunas, aconselhando e orientando as famílias atingidas pela obra do Programa. “Ela era uma mulher sonhadora, determinada e estava na luta pelo doutorado. Hoje, esse evento é um momento para refletir, que precisamos nos cuidar, cuidar do outro. Esse vírus mata”, alerta Mirian Borges, irmã mais velha de Odália.

Homenagem Esperança - A cada vítima que se foi, uma árvore para ficar na lembrança da família Mudas de várias espécies de árvores foram distribuídas na ação da Prefeitura de Belém

Oferecer um momento de conforto e aliar isso ao cuidado com o meio ambiente foi a ideia do Promaben, com a homenagem do Plantio da Memória, explica o coordenador geral do Programa, Rodrigo Rodrigues. “É aquele momento de tentar fazer uma reconexão, e através desse sentimento de perda, tentar associar isso à vida, por meio da natureza”, diz ele. “É um alento para as famílias o ato de cuidar da natureza, cuidar de uma árvore. Hoje é um dia emocionante. Fica até difícil falar, mediante todo esse cenário das 500 mil vidas perdidas, no qual todos nós, com certeza, já perdemos alguém próximo, algum conhecido, algum familiar. Poir isso, agora a ideia é trazer alento, fazer com que essas famílias se sintam abraçadas”, disse Rodrigo Rodrigues.

O evento Plantio da Memória parte da ideia de realizar reflorestamento em um espaço que estava ocioso, com o objetivo de homenagear pessoas que, ao mesmo tempo em que encontrarão conforto pela ausência de entes queridos naquela vida que cresce, serão exemplo para a comunidade no cuidado com o meio ambiente.

Dilque Oliveira - Novo foco após adoecer e viver todo o caos da pandemia (Arquivo pessoal de Dilque Oliveira)

Dor que se transforma em fortaleza

Dilque Oliveira, há 24 anos atuando na saúde, quase sucumbiu ao perder amiga e outros colegas, mas achou forças em novos projetos

Há 24 anos trabalhando como técnica de enfermagem e enfermeira, Dilque do Socorro Fernandes de Oliveira, de 46 anos, não esquece o choro inconsolável que derramou no velório de uma grande amiga, a assistente administrativa Oscarina Rocha Moreira, de 57 anos. “Perdi vários colegas de profissão, mas a morte da Carina que trabalhou comigo dentro do CTI de um hospital universitário, marcou muito, foi um choro inconsoláve”.

Quando percebeu o que chamou de “a instalação do caos”, Dilque tomou uma decisão: ficar longe da família. Um impacto que, do ponto de vista emocional, ela mesma não havia calculado. “Chegar em casa e ter apenas o vazio de um lugar solitário, fiquei quase 3 meses longe de todos, meu marido na época ficou direto para Paragominas, não permitia nem as visitas dos filhos e do meu neto, tudo era feito por videochamada. Chorava muito por não poder abraçar as pessoas que eu amava”, conclui.

As preocupações aumentaram no dia 10 de maio de 2020, quando Belém vivia o auge da primeira onda da pandemia e ela adoeceu. “Escondi da minha própria família, mas hoje tenho a certeza que fiz o certo, minha família não adoeceu, tenho a certeza que não coloquei a vida deles em risco, e eles só retornaram depois que não oferecia perigo e até hoje tudo em casa é pensando no bem-estar deles, pois meu esposo é do grupo de risco, e na segunda onda fiquei isolada dentro de casa, usava máscaras até dentro de casa, cuidado constante”.

Dilque e família - Profissional superou a covid e conseguiu proteger a quem ama (Arquivo pessoal Dilque Oliveira)

Casada, mãe de dois filhos e avó de um menino, antes da pandemia, Dilque tinha o chamado “histórico de atleta”. “Antes da pandemia corria 15 km, era praticante de esporte, malhava e praticava muay thai, depois da doença passei muito tempo para restabelecer minha saúde”. Hoje, mais de um ano depois da pandemia, ela ainda não retomou todas as atividades, ainda se recupera de algumas sequelas provocadas pela doença.

Dilque reconhece que a exaustão, a tensão, o contraste da emoção e do medo pelo desconhecido, ajudaram a forjar, dentro dela mesma, uma nova mulher. “Mais fortalecida, tentando ajudar muito mais as pessoas com novos projetos que estou desenvolvendo junto com uma equipe que está na entrega comigo: como saúde do idoso, saúde mental e no controle da obesidade, após perceber que várias pessoas encontravam-se em depressão, ponto esse que estamos trabalhando juntos”.