Energia Solar traz inovação e competitividade para o agronegócio no Pará

O agronegócio é um dos setores que mais utiliza a eletricidade para manter a produção dos seus manejos agrícolas, seja nos aviários, na suinocultura, na pecuária, na irrigação da lavoura, na produção leiteira e até mesmo para o consumo próprio do pequeno, médio e grande produtor rural. Diante de todas essas atividades que consomem muita energia e cansado de pagar por grandes aumentos na fatura de luz, o homem do campo olha para o sol com uma visão rentável, uma maneira de gerar energia limpa, sustentável, renovável, e muito econômica.

Na visão do engenheiro civil e gerente de obras da Ilumisol Energia Solar Belém, Danilo Silva Almeida, esta é a solução ideal para os agricultores. “O produtor rural está cada vez mais dependente do uso de energia elétrica para a irrigação de plantações, monitoramento e auxílio no processo produtivo e o funcionamento de equipamentos como aquecedores e ventiladores para silos, bombeamento de água, refrigeração e bombeamento de grãos. Diante disso, investir em energia solar pode ajudar muito com esses custos com energia que vem crescendo cada vez mais”, pontua Almeida.

O engenheiro civil Danilo Silva Almeida, gerente de obras da Ilumisol Energia Solar Belém, destaca os benefícios do uso da energia solar em propriedades rurais (Arquivo pessoal)

Segundo a Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica), até dezembro de 2020, foram instalados cerca de 23 mil sistemas nas propriedades rurais, o que corresponde a 7% do total que contempla mais de 32 mil produtores. O presidente da Absolar, Rodrigo Sauia, destaca que apesar de 2020 ter sido um ano economicamente complicado, a recuperação se dá em curva crescente. “Sem dúvidas, o agronegócio é um dos setores propulsores para esse marco, visto que em 2020 o segmento foi responsável por 8,7% dos investimentos em energia solar”, afirma Sauia.

Muitos especialistas do segmento solar afirmam que a tendência é que a tecnologia fotovoltaica continue crescendo muito mais até o fim de 2021. Isso deve-se ao importante papel que a energia solar desempenha no agronegócio, no que diz respeito a inovação e ao aumento da competitividade para as propriedades rurais.

“A procura pelos produtores rurais aumentou nos últimos anos, pois realmente vislumbram a possibilidade de gerar uma energia limpa que agrega mais valor à sua mercadoria, além de ter uma grande economia na sua fatura de energia. Além da economia, que a energia solar proporciona para o produtor rural, temos o fato de que esta tecnologia une a sustentabilidade ao insumo que ele produz. Sem contar que com a economia na fatura, o produtor rural pode investir em outras áreas da sua propriedade, como por exemplo, automatizar mais a sua produção, aumentando a qualidade e a quantidade de seus produtos”, explica o gerente de obras da Ilumisol.

Veja como a energia solar pode ser utilizada na área rural:

- Bombas de água movida à diesel, para irrigação de lavouras, podem ser substituídas por equipamentos à base de energia solar fotovoltaica.

- Fazendas com cerca elétrica para o manejo dos animais também podem economizar com o sistema fotovoltaico, que capta a luz do sol e transforma em energia.

Mas com tantas vantagens da energia fotovoltaica, a tendência é só aumentar. O presidente da Associação destaca que o investimento é interessante para a agropecuária. “Leva de quatro a sete anos para o produtor recuperar o investimento em um sistema que dura mais de 25 anos. Qualquer produtor rural pode investir em energia fotovoltaica! Basta ter em mãos uma conta de energia e buscar uma empresa especializada e com referência no mercado”, explica Rodrigo Sauia.

