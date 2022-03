Dentista recém-formado: 5 dicas importantes para sua carreira

O ramo da odontologia segue como um dos mais procurados na área da saúde na hora da escolha da profissão. Por mais que a demanda seja constante, após a formação é importante que o profissional tenha em mente o que deseja para a sua carreira e trace um plano consistente para seguir por essa direção.

Com uma experiência de mais de 30 anos, o cirurgião dentista Carlos Alberto Redondo, especializado em ortodontia e odontologia estética, afirma que o tempo de faculdade é restrito para aprender toda a infinidade de temas na área, por isso é preciso continuar se capacitando. “O que vemos hoje são profissionais recém-formados que começam a trabalhar logo que finalizam o curso, mas sem se aperfeiçoar. Isso é necessário para que você possa oferecer um tratamento mais refinado, que é o que os pacientes procuram e a maior parte dos odontólogos ainda não está preparada para oferecer”, explica.

Veja, a seguir, 5 dicas para ter um início de carreira mais assertivo:

1 – Aperfeiçoe-se constantemente

Saindo da graduação, o profissional precisa continuar fazendo cursos e se especializando em áreas específicas para, aos poucos, se tornar uma referência no assunto.

“Uma boa ideia é fazer cursos curtos, de alguns dias, para aprimorar as técnicas. Isso serve também para o recém-formado analisar se é mesmo essa a área em que ele quer se especializar, e aí sim, com isso decidido, partir para especializações mais longas”, detalha Carlos Alberto.

2 – Monte um espaço aconchegante

A humanização do atendimento, forte tendência no mercado de odontologia, começa antes do procedimento em si. Ao chegar no consultório, o paciente deve se sentir acolhido com um atendimento cordial na recepção e ter um local confortável para aguardar a consulta. “Monte um ambiente com iluminação amarela e indireta, cadeiras confortáveis, uma TV ligada em volume baixo, um aroma agradável no ambiente, ofereça uma conexão wi-fi para o paciente, assim como um cafezinho. Esses são detalhes que cativam e fazem com que a pessoa se sinta à vontade”, afirma o cirurgião dentista.

3 – Tenha bons materiais e fornecedores

Um consultório bonito não significa nada sem bons equipamentos. Isso porque os materiais junto com a técnica é que dão a qualidade e a longevidade do resultado do tratamento. Nesse aspecto, contar com bons fornecedores é fundamental e Carlos Redondo indica os serviços e produtos da Labodental.

“Sou cliente da Labodental há muitos anos e posso afirmar que é a empresa que tem maior variedade de produtos em Belém, e todos de ótima qualidade. Muitas coisas que você encontra lá não existem em outro lugar na cidade”, relata o profissional.

4 – Fidelize seus clientes

Um atendimento acolhedor e um resultado de qualidade garantem que o cliente não só retorne outras vezes ao consultório, mas também indique o serviço a amigos e familiares. “Fazer um atendimento corrido e atender muitas pessoas em um dia é algo que não recomendo. A pressa pode fazer com que você tenha menos cuidado na hora de procedimentos delicados. É melhor investir tempo em uma conversa para deixar o paciente mais confortável e fazer tudo com calma. Isso estabelece um elo de confiança entre ambos”, conta Carlos Alberto.

Para Carlos Alberto Redondo, criar um vínculo de confiança com o paciente é um dos fatores que levam ao sucesso profissional (Arquivo Pessoal)

5 – Esteja presente no mundo digital

Perfis em redes sociais e um site são veículos importantes para mostrar os serviços que o profissional oferece e os resultados de tratamentos realizados em pacientes. Mas atenção: é preciso estar atento às regras de divulgação de imagens e informações estabelecidas pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO).

“Investir em uma iluminação correta e técnicas de fotografia para documentar resultados também faz a diferença”, conclui o profissional.

