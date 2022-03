Cuidados na saúde infantil: dicas para seus filhos crescerem fortes

No dia 21 de março, comemora-se o Dia Mundial da Infância para conscientizar a sociedade sobre os cuidados com as crianças para promover um crescimento saudável.

Para preservar a saúde dos meninos e meninas, é necessário investir em atitudes essenciais, que devem ocorrer de acordo com as necessidades da criança e ser inseridos no dia a dia. Desta maneira, aumentam as chances das crianças crescerem longe de doenças.

Confira, a seguir, dicas para seus filhos crescerem com saúde:

1. Boa alimentação: proporcionar uma alimentação balanceada é um ato de amor, pois desta forma, a criança cresce longe dos alimentos industrializados e processados, que prejudicam a saúde. É importante inserir no cardápio alimentos ricos em fibras, verduras, frutas e legumes. É válido ressaltar que bebês até seis meses de idade devem ser nutridos exclusivamente com leite materno;

Hábito de consumir alimentos saudáveis deve ser incentivado desde a infância (August de Richelieu/Pexels)

2. Noites bem dormidas: uma boa noite de sono melhora a atenção, a memória e a qualidade de vida da criança. Estabelecer um horário para a criança ir dormir, diminuir o barulho na casa ao anoitecer e evitar compartilhar a cama com a criança são algumas maneiras de fazer com que o pequeno durma melhor;

Exercícios físicos tornam as crianças mais ativas (Portrait of happy/ Freepik)

3. Prática de exercícios físicos: o hábito de praticar atividades deve ser estimulado desde cedo para evitar o sedentarismo na infância e, posteriormente, na adolescência e vida adulta. Vale a pena fazer com que a criança se mantenha ativa e interaja com os amigos em brincadeiras e esportes;

4. Vacinação em dia: é importante ficar atento ao calendário de vacinação e deixar as vacinas em dia para proteger as crianças de doenças e problemas no futuro;

Vacinas são fundamentais para proteger contra diversas doenças (Pexels Cdc/ Pexels)

5. Boa higiene: ensine desde cedo que a higiene é super importante para a saúde e bem-estar. Escovar os dentes, tomar banho e cortar as unhas estão entre os principais cuidados do dia a dia.

Além disso, é fundamental ficar sempre atento à saúde das crianças, por meio de consultas com o médico pediatra e realização de exames, para prevenir possíveis doenças.