Farmacêutico: conheça áreas de atuação para esse profissional

Dados do Conselho Federal de Farmácia (CFF) mostram que o farmacêutico tem várias possibilidades de atuação no mercado de trabalho, pois há 135 especialidades farmacêuticas, que estão agrupadas em dez linhas de atuação, entre elas, farmácia clínica, saúde pública, alimentação, estética e perícia criminal.

De acordo com o professor de Imunologia Clínica e Análises Clínicas, Edgard Fernando de Miranda, que atua há cinco anos no Centro Universitário Fibra, o papel do farmacêutico é fundamental para a sociedade, pois esse profissional trabalha para proporcionar saúde com qualidade.

Edgard Fernando é professor do curso de Farmácia e destaca que a área tem oportunidades no mercado de trabalho (Arquivo pessoal)

O docente destaca que a principal vantagem de se graduar na área é a ampla possibilidade de atuação. “O profissional pode cada vez mais se identificar com umas das atividades. Hoje, as mais exploradas estão sendo a farmácia clínica e a estética”, afirma Edgard Fernando.

Veja, a seguir, cinco áreas de atuação de um farmacêutico:

1. Farmácia clínica;

2. Cosmetologia e estética;

3. Perícia criminal;

4. Saúde pública;

5. Alimentação.

Quer ser farmacêutico? Saiba mais

1. Farmácia clínica: o profissional atua na orientação sobre o uso correto de medicamentos, além de agir na prescrição farmacêutica. Também pode trabalhar no setor de análises clínicas, com banco de materiais biológicos e de órgãos;

2. Cosmetologia e estética: nessa área é possível trabalhar na produção e controle de qualidade de cosméticos e procedimentos relacionados ao bem-estar das pessoas;

3. Perícia criminal: o profissional desenvolve atividades como especialista em crimes, tentando solucionar casos policiais por meio de testes de laboratório;

4. Saúde pública: pode atuar em postos de saúde e hospitais da rede pública, além de trabalhar com ações técnico-gerenciais e técnico-assistenciais;

5. Alimentação: profissionais executam funções no controle de qualidade, pesquisa, desenvolvimento e produção de alimentos.

Setor de comésticos está entre os que mais geram oportunidades de emprego (Banco de imagens/ Freepik)

Para o professor Edgard Fernando de Miranda, o mercado oferece boas oportunidades para o profissional de Farmácia. “Há uma grande capacidade de empregabilidade, com diferentes possibilidades de remuneração salarial. Isso depende da carga horária de trabalho e do cargo. Cada vez mais percebemos o crescimento na área”, pontua.

Um dos fatores que geram o sucesso para esse profissional é uma boa formação universitária, que pode ser encontrada na Fibra. O curso tem duração de cinco anos e oferece aulas práticas com profissionais altamente capacitados.