Confira 10 dicas para organizar e manter a rotina de estudos

Manter o foco e otimizar o tempo da melhor forma para atingir um objetivo nos estudos não é tarefa simples. A depender da família, da moradia e da condição emocional da pessoa, as distrações podem ser várias. Uma boa solução para se manter concentrado é organizar uma rotina de estudos.

Pessoas que criam e, principalmente, que conseguem manter uma rotina de estudos têm ganhos como: melhor assimilação dos conteúdos; mais disciplina; aprendizado de maneira natural e corriqueira; e mais motivação.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Educação ambiental: Grupo Rosana Bastos se integra a parque ecológico para fortalecer a cidadania]]

Para quem sonha com uma vaga no vestibular, organizar uma rotina de estudos é fundamental, porque evita o desgaste de ter que estudar apenas nas vésperas das provas. Para evitar situações desse tipo, confira algumas dicas de como criar um planejamento de estudos que funcione.

1 - Defina a sua rotina diária: descubra quanto tempo tem livre, corte as atividades do dia a dia que são dispensáveis e organize um espaço para poder estudar.

2 - Monte um cronograma: crie um calendário para definir os dias, as horas e o que precisa ser estudado.

3 - Selecione as matérias: na hora de escolher as disciplinas, use como critérios o peso que elas terão no seu resultado e a dificuldade para aprendê-las.

4 - Estude sempre no mesmo horário: o ideal é manter horários fixos para cada uma das atividades de estudo, de modo que o seu cérebro se acostume a realizá-las.

5 - Evite distrações: largue as redes sociais, a televisão e tudo que tire a concentração. Lembre-se: o seu objetivo é estudar.

6 - Tenha um lugar adequado para estudar: sempre que possível, evite estudar deitado na cama. Pense em locais com poucas distrações.

7 - Faça pausas ao longo da semana: descansar a mente de tempos em tempos é imprescindível para ganhar fôlego e poder retomar de novo.

8 - Deixe um tempo para revisões: leia resumos, elabore mapas mentais, crie flashcards ou utilize um aplicativo para responder questões de prova.

9 - Durma bem: pessoas que dormem bem tendem a estar com a mente apta para receber novas informações e memorizá-las mais facilmente.

10 - Defina objetivos e metas precisas: o segredo para manter uma rotina de estudos é lembrar sempre porque você está fazendo isso e, sendo um objetivo relevante e preciso, há mais chances de se engajar na tarefa.

Além da organização da rotina individual de estudos, é importante contar com instituições que possam auxiliar na sua jornada de aprendizado. Desde o ensino fundamental, médio e pré-vestibular, o Grupo Rosana Bastos possui os melhores professores, estrutura e metodologia para ajudar a alcançar metas de estudo.