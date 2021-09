Círio de Nazaré: confira dicas para decorar a sua casa

A maior festa da cultura paraense, o Círio de Nazaré, mobiliza a capital no segundo domingo do mês de outubro. Entretanto, semanas antes os preparativos já são visíveis não apenas para a programação conduzida pela Diretoria da Festa, mas nas fachadas de prédios comerciais e residenciais da cidade. Dentro de casas e apartamentos, os moradores fazem ajustes para receber visitantes, já que outubro é época de alta temporada de férias em Belém.

Clientes aproveitam para renovar móveis para receber visitantes (Divulgação / Magazan Casa)

De olho nesse movimento, o Magazan Casa preparou um mix de produtos para auxiliar os clientes a tornar os ambientes mais funcionais e agradáveis para o almoço típico especial. A gerente da loja, Joiziane Santos, já percebe o aumento da procura por itens voltados a esse período do ano. “Já estamos com a loja arrumada para o Círio. Este é um grande evento do paraense, que gosta de arrumar a casa para receber os familiares e amigos. É nessa época que ele troca móveis, compra sofá novo, cama nova, para acomodar as pessoas que vêm para a procissão”, afirma.

Joiziane Santos, gerente do Magazan Casa no Castanheira Shopping (Arquivo Pessoal)

O próprio período em que as pessoas estão mais reflexivas favorece essa renovação. Além de investir em móveis como sofá-cama, mesas, armários e outros itens de decoração, as mudanças dão um novo ar ao ambiente, após toda a tensão e isolamento promovidos em função da pandemia, com a flexibilização das medidas restritivas por conta do avanço da vacinação.

Mesmo sem as tradicionais procissões oficiais, neste ano as pessoas estão mais confortáveis em reunirem-se novamente – com direito aos sabores da maniçoba e pato no tucupi, iguarias típicas dessa época. “É o grande evento da cidade, então as pessoas precisam ter até o caldeirão para fazer a famosa maniçoba, além das outras louças para servir o almoço do Círio”, complementa Joiziane. Diversos estilos de panelas para o preparo dos cardápios estão disponíveis.

Panelas e utensílios de cozinha são bastante procurados na época do Círio (Igor Mota)

O Magazan Casa preparou ambientes com peças e móveis inspiradores relacionados ao período nazareno. Pratos, taças, talheres, toalhas e guardanapos compõem lindas mesas-postas. Aparadores e mesas de centro ornadas com arranjos e opções da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré integram as sugestões. “A imagem, o principal foco de toda a procissão, de toda a comoção do povo paraense, também está no Magazan Casa. As pessoas geralmente colocam nos seus altares, decoração nas suas casas. A imagem é a mensageira, o símbolo maior da comemoração”, explica a gerente.

Mesas postas estão em alta e fazem a diferença ao receber visitas (Divulgação / Magazan Casa)

