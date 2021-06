Conheça cinco mitos sobre segurança em elevadores

O elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo e está presente cada vez mais no dia a dia das pessoas, por garantir acessibilidade e agilidade. O uso é comum em prédios residenciais e comerciais, e está ainda presente em órgãos e instituições públicas e privadas, além de empreendimentos comerciais, como os shoppings centers.

Mas, apesar do entra e sai, muita gente tem medo de usar o equipamento, pois diversos mitos são propagados. Para ajudar a entender o que pode ou não ocorrer dentro do meio de transporte, consultamos a Elevadores Ok, que é referência no segmento no Pará. Confira os principais mitos:

1. "Se faltar energia, vou ficar sem ar?"

Existe uma norma para a fabricação de elevadores no Brasil, onde toda cabina deve ter pelo menos 2% de ventilação natural, ou seja, a resposta é não.

2. "O elevador pode despencar?"

Esse é um dos principais medos das pessoas. O elevador possui diversos mecanismos de segurança, que não o deixam cair em queda livre. Há sensores que monitoram a velocidade e, quando ela é ultrapassada, freios são acionados, fazendo com o que o equipamento pare.

3. "Caso o elevador pare, é possível sair com a ajuda do zelador ou porteiro?"

A resposta é não. A norma 16083/2021 determina que somente técnicos habilitados ou o Corpo de Bombeiros são autorizados a fazer resgate de passageiros dentro de elevadores. Ou seja, o melhor a fazer em situações de emergências é acionar o botão com esta finalidade e aguardar. Isso porque, como o equipamento funciona ligado na energia, caso ela retorne durante uma tentativa de resgate, há risco de acidentes graves.

4. "Não tem problema manter a porta do elevador aberta"

"Segurar" o elevador para esperar alguém ou para buscar algo esquecido são práticas comumente vistas, mas impedir o fechamento de forma recorrente pode causar prejuízos. O elevador possui dispositivos de segurança para manter a porta aberta, caso detecte algo nela, e essa prática, quando feita com assiduidade, pode sobrecarregar este sistema, causando defeitos. Logo, os problemas em segurar a porta do elevador vão muito além do incomodo de outras pessoas que o estejam aguardando.

5. "A porta do elevador pode abrir sem ele estar no andar?"

Esse medo é comum, mas isso não deve acontecer. As portas do elevador possuem sensores que não deixam que a cabina saia do andar caso a porta esteja aberta. Portanto, se a cabina não estiver nivelada, no andar correto, a porta não abre, mesmo que tente-se fazer esta abertura empregando força.

