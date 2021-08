Câmara Municipal de Belém volta aos trabalhos com Sessão Itinerante na Ilha do Mosqueiro

A Câmara Municipal de Belém voltou aos trabalhos do segundo do semestre com novidades. Os parlamentares realizaram Sessão Itinerante no Distrito de Mosqueiro, no último dia 2, com a presença dos vereadores e também com a participação dos moradores da ilha.

O presidente da Câmara Municipal de Belém, vereador Zeca Pirão (MDB), disse que a partir de agora Sessões Itinerantes serão realizadas com mais frequência. “A Câmara precisa andar lado a lado com os interesses da população. A participação do público é essencial. Precisamos fazer uma agenda mínima para levar ao Poder Executivo as demandas”, pontua o presidente.

Moradores de Mosqueiro participaram da sessão, que marcou o retorno das atividades da Câmara no segundo semestre (Ivan Duarte / O Liberal)

Durante a sessão, foram discutidos os principais projetos que visam a melhoria da qualidade de vida da população. A Agente Distrital Vanessa Egla representou o prefeito Edmilson Rodrigues e fala sobre o momento. “Hoje nós estamos vivenciando um momento que é histórico, este é o único local do Brasil que isso ocorre. Nós ouvimos a população e incluímos as demandas na pauta dos vereadores. O trabalho acontece quando há união entre os poderes do executivo e do legislativo e é isso que nós estamos fazendo”, afirma.

O vereador Fábio Souza (PSB) destaca a importância da realização da Sessão Itinerante. “Está sessão aproxima o Poder Legislativo dos moradores. Acima de tudo, nós devemos ouvir a população e, a partir daí, construir uma agenda de melhorias”, diz.

Vereador Fábio Souza (PSB) pontua a importância em ouvir a população (Ivan Duarte / O Liberal)

O vereador Túlio Neves (PROS) também comenta o início das sessões no segundo semestre. “Essa primeira sessão foi como um teste, nós ouvimos as demandas e pensaremos em projetos para transformar a Ilha. Minha infância foi vivida aqui, de lá pra cá muita coisa mudou e nós precisamos contribuir com a melhora do local. Outras sessões serão realizadas e nós contamos com o apoio da população”, enfatiza.

O vereador Pablo Farah (PL) parabeniza a realização da sessão na ilha de Mosqueiro. “Primeiramente eu parabenizo o presidente Zeca Pirão por iniciar os trabalhos aqui. Os vereadores são a voz do povo. As demandas principais foram apresentadas pela comunidade, que vive a realidade da Ilha. Transporte público e sistema de saúde estão ineficientes aqui”, afirma.

A Sessão Itinerante aconteceu na Escola Estadual Honorato Filgueiras, no Bairro da Maracajá, e recebeu moradores de Mosqueiro para discussão de melhorias para a população (Antenor Filho)

Para acompanhar todas as notícias da Câmara Municipal de Belém, clique aqui.