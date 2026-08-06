Zema sobre tarifaço: 'Não vamos ser capachos dos EUA nem de ninguém'

O ex-governador de Minas Gerais e candidato à Presidência pelo Novo, Romeu Zema, disse nesta quinta-feira, 6, durante sabatina da GloboNews, que aplicará sanções aos Estados Unidos, caso seja eleito presidente, em retaliação às sobretaxas impostas pelo governo de Donald Trump às exportações brasileiras.

"Eu irei lá quantas vezes forem necessárias, junto com os setores envolvidos, para conversar com o presidente, com os parlamentares e fazer o que for melhor para o Brasil. E também começar a ver o que o Brasil pode fazer de sanções também. Nós não vamos ser capachos dos Estados Unidos nem de ninguém", declarou. Zema, que, no entanto, não detalhou quais setores retaliaria.

Embora tenha criticado a forma como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se relaciona com o governo norte-americano, Zema classificou Trump como "imprevisível" e chamou o republicano de "fanfarrão."

"Nós temos de lembrar que nós temos lá nos Estados Unidos um presidente imprevisível e um tanto quanto fanfarrão, que é uma pessoa que está causando turbulências em boa parte do mundo e que em breve, provavelmente, não estará lá mais", disse ele.

Questionado se via responsabilidade da família Bolsonaro pelo tarifaço, o candidato do Novo respondeu: "Com toda certeza. Se ele o ex-deputado Eduardo Bolsonaro pode contribuir e gosta tanto, deveria ter feito bem para os brasileiros. Fica aí um empurrando para o outro."