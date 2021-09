Vice-presidente Hamilton Mourão e comitiva de diplomatas cumprem agendas oficiais nesta quarta

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, cumpre agenda oficial no Pará, nesta semana, de hoje (8) até sexta-feira (10). Por intermédio do Conselho Nacional da Amazônia Legal, do qual é presidente, Mourão vai conduzir a viagem de chefes de missões diplomáticas à Amazônia Oriental. O objetivo da vinda das autoridades é conhecer as ações do Executivo federal no sentido de proteger, preservar e desenvolver a região amazônica, afirma o Conselho Nacional.

Estão confirmadas as participações dos chefes de missões diplomáticas do Japão, Espanha, União Europeia, Angola, Paraguai, França, Índia, Uruguai, Reino Unido, Suíça. E, ainda, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), os senadores Kátia Abreu e Nelson Trad, e representantes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ministério de Minas e Energia (MME), Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ministério das Relações Exteriores (MRE), Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), dentre outros órgãos.

Assim que chegarem em território paraense, Mourão e a comitiva oficial embarcam para a região de Carajás, para um sobrevoo sobre a Floresta Nacional de Carajás e visita à mineradora Vale. Em seguida, o vice-presidente será recepcionado pelo governador do Pará, Helder Barbalho, em jantar de boas-vindas marcados para a noite de hoje.

A agenda no Pará continua amanhã (9), em Altamira. No município, Hamilton Mourão deve fazer uma visita à Usina de Belo Monte e sobrevoará a região da Volta Grande do Xingu. Também há expectativa de visita a um projeto de cultura cacaueira no município de Medicilândia, antes de retornar a Belém.

Na sexta-feira (10), será cumprida agenda na Fundação Evandro Chagas e ao Museu Emílio Goeldi, na capital paraense. O vice-presidente participará também de uma entrevista coletiva à imprensa, no Palácio do Governo, na tarde de sexta, antes de retornar à Brasília.

“Será uma oportunidade para mostrar à comunidade nacional e internacional que a Amazônia brasileira continua preservada e que sua complexidade ambiental e humana não permite um entendimento genérico de nossa imensa floresta tropical. É fundamental ter conhecimento amplo e genuíno das peculiaridades da Amazônia para decisões, iniciativas e investimentos que revertam em melhoria de qualidade de vida da região de forma sustentável”, declara o governo federal.

Última visita

O vice-presidente esteve no Pará nos dias 17 e 18 de agosto. Na ocasião, ele apresentou, durante entrevista coletiva em Altamira, os resultados da Operação Samaúma, que consiste em um trabalho das Forças Armadas em 26 municípios brasileiros, em terras indígenas, áreas federais de preservação e imóveis da União, com o objetivo de impedir o cometimento de crimes ambientais.

Os membros da comitiva que chega hoje, segundo o governo federal, realizaram testes de detecção do coronavírus. “Serão respeitados os protocolos de prevenção à covid-19, conforme as orientações das autoridades de saúde”, completa o governo.