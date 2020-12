Vereadora eleita é ameaçada de morte: 'Vou aparecer aí na sua casa'

Caroline Dartora, vereadora eleita pelo PT em Curitiba (PR), compartilhou em seu perfil no Twitter uma ameaça de morte com ofensas racistas recebidas por e-mail. Ela é professora da rede pública, e será a primeira vereadora negra na capital paranaense a partir de 2021.

"Acabo de receber ameaças de morte. As autoridades já foram contatadas e todas as providências estão sendo tomadas para que seja garantida minha segurança e da minha equipe. Eles combinaram de nos matar, combinamos de ocupar tudo!", escreveu. Junto com post, ela compartilhou um print do e-mail com as ofensas e a ameaça.

URGENTE



Acabo de receber ameaças de morte.



As autoridades ja foram contatadas e todas as providências estão sendo tomadas para que seja garantida minha segurança e da minha equipe.



Eles combinaram de nos matar, combinamos de ocupar tudo! pic.twitter.com/WqeHn2ZnlR — Carol Dartora (@caroldartora13) December 6, 2020

Na mensagem com o título "Vou te matar - Carol Dartora", o suspeito escreve que vai comprar uma arma e viajar para Curitiba para "matar" Caroline. Ele chega a informar o endereço da vereadora eleita.

"Enquanto você ganha um salário de vereadora apenas por ser uma macaca, eu estou desempregado, minha esposa está com câncer de mama e estamos vivendo de auxílio emergencial. Eu juro, mas eu juro que vou comprar uma pistola 9mm no morro do Engenho, aqui no Rio de Janeiro e uma passagem só de ida para Curitiba e vou te matar. Eu já tenho todos os seu dados e vou aparecer aí na sua casa", escreveu o suspeito.

"Depois de meter uma bala na sua cara e matar qualquer um que estiver junto com você, vou meter uma bala na minha cabeça. Não adianta avisar a polícia ou andar com seguranças. Nada no mundo vai me impedir de ter matar e me matar em seguida", concluiu.

A assessoria de comunicação da Polícia Civil do Paraná informou que vai verificar em qual delegacia Caroline registrou o boletim de ocorrência para se manifestar sobre o caso.

Caroline Dartora foi a terceira mais votada em Curitiba para uma das 38 vagas na Câmara Municipal. Ela obteve 8.874 votos.

Suspeito usa nome falso

No e-mail com a ameaça compartilhado pela vereadora eleita aparece um nome: Ricardo Wagner Arouxa. No entanto, o verdadeiro Ricardo afirma que grupos racistas vêm usando seu nome para propagar mensagens de ódio. O nome do estudante de análise e desenvolvimento de sistemas já foi usado para ameaçar e ofender a vereadora Duda Salabert e a blogueira Lola Aronovich.