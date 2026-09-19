Veja a agenda dos candidatos ao governo do Pará, neste sábado (19)
Confira os compromissos políticos programados para hoje
Araceli Lemos
9h - Caminhada em Outeiro
15h - Plenária de educadores com a candidata à deputada federal Vivi Reis
Dr. Daniel
11h30 - Mãe do Rio
Concentração – Em frente a cidade – Posto Rei das Selvas
14h30 - Aurora do Pará
Concentração – Posto JS
17h - Paragominas
Concentração Posto Pioneiro próximos terminal rodoviário
Hana Ghassan
15h - Tomé-Açu - Carreata
19h - Barcarena - Comício
Well Macêdo
9h - Panfletagem e caminhada em Ananindeua (concentração feira da Cidade Nova 4)
16h - Reúne com mulheres para debater políticas públicas de combate à violência e aos feminicídios.
As candidatas Gal Leite e Ruth Reis não divulgaram em tempo hábil as suas agendas.
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