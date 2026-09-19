Veja a agenda dos candidatos ao governo do Pará, neste sábado (19)

Araceli Lemos

9h - Caminhada em Outeiro

15h - Plenária de educadores com a candidata à deputada federal Vivi Reis

Dr. Daniel

11h30 - Mãe do Rio

Concentração – Em frente a cidade – Posto Rei das Selvas

14h30 - Aurora do Pará

Concentração – Posto JS

17h - Paragominas

Concentração Posto Pioneiro próximos terminal rodoviário

Hana Ghassan

15h - Tomé-Açu - Carreata

19h - Barcarena - Comício

Well Macêdo

9h - Panfletagem e caminhada em Ananindeua (concentração feira da Cidade Nova 4)

16h - Reúne com mulheres para debater políticas públicas de combate à violência e aos feminicídios.

As candidatas Gal Leite e Ruth Reis não divulgaram em tempo hábil as suas agendas.