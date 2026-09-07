Veja a agenda dos candidatos ao governo do Pará, nesta segunda-feira (7/9)

Araceli Lemos

12h30 - Inauguração do Comitê Vivi (deputada federal) e Auricielia Arapiun (deputada estadual) em Santarém

17h - Reunião com lideranças de movimentos sociais de Santarém e de outros municípios do Baixo Amazonas para debater as propostas para a grave situação do abastecimento de água na região

Dr. Daniel

O candidato ao Governo do Pará pelo Podemos, Dr. Daniel Santos, cumpre agenda de campanha nesta segunda-feira (7), nos seguintes municípios:

7h30 | Belém - Dr. Daniel participa de reunião com moradores para ouvir relatos sobre a falta de água e os problemas enfrentados pela população no abastecimento.

Passagem do Campinho , 111, Bengui

9h | Santa Luzia do Pará

11h | Cachoeira do Piriá

19h | Viseu

Hana Ghassan

09h- Acompanha desfile Cívico-Militar

Local: Avenida Presidente Vargas

17h - Belém - Arrastão no Entroncamento

Well Macêdo

18h - Concede entrevista ao programa Alerta Pará da TVC (Canal 9.1)