Veja a agenda dos candidatos ao governo do Pará, nesta segunda-feira (7/9)
Saiba as atividades políticas programadas para hoje
Araceli Lemos
12h30 - Inauguração do Comitê Vivi (deputada federal) e Auricielia Arapiun (deputada estadual) em Santarém
17h - Reunião com lideranças de movimentos sociais de Santarém e de outros municípios do Baixo Amazonas para debater as propostas para a grave situação do abastecimento de água na região
Dr. Daniel
O candidato ao Governo do Pará pelo Podemos, Dr. Daniel Santos, cumpre agenda de campanha nesta segunda-feira (7), nos seguintes municípios:
7h30 | Belém - Dr. Daniel participa de reunião com moradores para ouvir relatos sobre a falta de água e os problemas enfrentados pela população no abastecimento.
Passagem do Campinho , 111, Bengui
9h | Santa Luzia do Pará
11h | Cachoeira do Piriá
19h | Viseu
Hana Ghassan
09h- Acompanha desfile Cívico-Militar
Local: Avenida Presidente Vargas
17h - Belém - Arrastão no Entroncamento
Well Macêdo
18h - Concede entrevista ao programa Alerta Pará da TVC (Canal 9.1)
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