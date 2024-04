Urna eletrônica terá ‘voz humanizada’ para eleitores com deficiência visual

As urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições municipais deste ano terão um novo recurso para auxiliar os eleitores que possuem deficiência visual no momento da votação.

Os dispositivos serão atualizados com uma nova voz sintetizada, batizada como Letícia, da cantora Sara Bentes, de Volta Redonda (RJ), que nasceu com deficiência visual.

Todos os modelos de urnas eletrônicas utilizadas no primeiro e no segundo turno serão equipadas com a inovação.

A voz dará as instruções básicas, o início do uso da urna pelos eleitores, e informará o cargo que está em votação a cada momento, os números digitados e o nome do candidato escolhido.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), informou que “ao entrar na seção eleitoral e se identificar, a pessoa deve comunicar a deficiência visual à equipe de mesárias e mesários, que habilitará a urna e entregará fones de ouvido para uso durante a permanência na cabine eleitoral.”

Ainda de acordo com o TSE, a voz tem “um toque mais humano”, “natural” e “inteligível”, e vai melhorar a compreensão dos eleitores. A corte eleitoral acredita que a inovação tecnológica será um “avanço” na comparação com as urnas utilizadas de 2000 a 2018 – “que comunicavam o cargo em votação e os números das candidaturas, mas ainda não informavam o nome dos concorrentes.”

A atualização da tecnologia atende à sugestão da Organização Nacional de Cegos do Brasil, feita em outubro de 2022 à Seção de Voto Informatizado do TSE.