Unidade Popular oficializa candidatura de Samara Martins à Presidência da República

O partido Unidade Popular (UP) realizou neste domingo, 26, a convenção nacional que confirmou a candidatura da dentista Samara Martins como candidata a presidente da República.

Também ficou definido que a chapa será "pura". O posto de vice ficou com a guarda portuária Raquel Brício (UP). Ela é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Portuários do Pará e Amapá.

É a segunda vez que Samara disputará a eleição presidencial. Em 2022, ela foi vice na chapa de Leonardo Péricles, também do UP.

A convenção foi realizada na Universidade Zumbi dos Palmares, em São Paulo. Em seu discurso, Samara Martins afirmou que pretende combater a violência contra mulher e defender as pautas da classe trabalhadora.

"A crise do capitalismo atinge principalmente as mulheres trabalhadoras e faz crescer a violência sobre os nossos corpos. Por isso, uma chapa 100% feminina, com um programa socialista, é tão importante para essas eleições", disse ela.

O UP terá candidatos a governador em 17 estados. Em São Paulo, o partido lançou Vivian Mendes, fundadora do Movimento de Mulheres Olga Benário, como candidata ao Palácio dos Bandeirantes.