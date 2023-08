Tribunal de Contas do Pará orienta gestores do Xingu

Representantes do Tribunal de Contas do Pará (TCE) estiveram, nesta quinta-feira (17) e sexta-feira (18), no município de Altamira, na região Xingu, com o programa de interiorização “Conversando com o Controle Interno”. A iniciativa orienta gestores municipais com foco na boa condução das contas públicas.

De acordo com a Escola de Contas Alberto Veloso do Tribunal, o objetivo é aproximar o controle externo, exercido pelo TCE e os controles internos dos órgãos jurisdicionados.

O projeto intenciona ações de aperfeiçoamento dos processos administrativos, apresentação de conceitos, normas, jurisprudências e procedimentos adequados ao exercício desses controles.

Altamira funcionou como município polo da ação educativa, que contou com mais de 500 pessoas de 23 municípios, o que contribuiu para a economia local por movimentar os setores de hotelaria e do turismo.

O controle interno, na prática, compreende um conjunto de atividades que devem garantir a legalidade dos atos de gestão. A presidente do TCE, Rosa Egídia Lopes, explica que o “Conversando com o Controle Interno” nasceu da compreensão de que o papel dos Tribunais de Contas supera o trabalho de fiscalização e punição.

“Ele é, também, pedagógico, baseado no princípio da prevenção. Afinal, é ele que distingue os Tribunais de Contas do Poder Judiciário e molda o moderno paradigma do controle externo brasileiro, norteando o papel das Cortes de Contas como indutoras da boa gestão do erário e da busca constante pela excelência na prestação de serviços públicos”.

Para a conselheira, “o melhor caminho para garantir a integridade na administração pública é educar, orientar e capacitar. E é exatamente isso que o Conversando com o Controle Interno pretende fazer, reunindo o TCE e seus jurisdicionados em um diálogo amplo e aberto”, completou Rosa Egídia.

“Não há segredo para o uso do dinheiro público, o cidadão tem que saber como o dinheiro dele está sendo aplicado. Por isso, estamos estimulando o controle social para que o cidadão participe mais da elaboração do orçamento e na execução de políticas públicas”, comentou o coordenador do programa, o conselheiro Luis Cunha.

O prefeito de Anapu, Aelton Fonseca, aprovou a iniciativa de capacitação. “Esse evento é importante para nós, prefeitos e gestores públicos, em geral, porque esclarece e nos orienta sobre a gestão correta dos recursos públicos”, disse ele.

“É uma capacitação de grande valia e de muito aprendizado para todos os servidores de Altamira, e eu sou servidora há 17 anos. É importante, pois na gestão municipal temos uma grande responsabilidade em fazer um trabalho eficiente”, afirmou a primeira-dama de Altamira, Apoliane Gomes.

Durante os dois dias de programação, houve palestras sobre “O papel constitucional do Tribunal de Contas no aperfeiçoamento do controle interno”, “Irregularidades nas Prestações de Contas: uma abordagem preventiva”, “Celebração e Execução de Convênios”, entre outros temas.

Na sexta-feira, o professor Gabriel Oliveira falou sobre a plataforma virtual do governo federal Transferegov, que opera modalidades de transferências de recursos da União, seja por meio de convênio, contrato de repasse, termos de parceria, colaboração ou fomento.

No encerramento do evento, o conselheiro substituto do TCE, Julival Silva Rocha, ministrou a palestra sobre a nova lei de licitações e contratos públicos. O vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Fernando Ribeiro, salientou a necessidade de os servidores do controle interno nos municípios serem ouvidos pelos gestores.