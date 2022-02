TRE registrou mais de 63 mil atendimentos nos últimos 30 dias, no Pará

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE) registrou, até esta quinta-feira (17), mais de 63 mil atendimentos em todo o Estado, referentes tanto à regularização de título, quanto para a primeira via e transferência do documento. De acordo com o diretor geral do órgão, Felipe Brito, a expectativa é que nos últimos três dias do prazo estipulado pelo TRE para estar em dia com a Justiça Eleitoral – 2, 3 e 4 de maio –, esse número ultrapasse 80 mil pessoas.

“O que vale a pena dizer é que é um número crescente, o que tem sido esperado pelo TRE a medida que se aproxima do fechamento do cadastro, que é dia 4 de maio. A própria chamada que vem sendo feita à imprensa é um alerta aos eleitores. É importante que o eleitor esteja atento, porque foram feitos vários reforços nas unidades de atendimento, a expansão dos postos e a possibilidade inédita de atendimento online através da ferramenta Título Net”, detalhou Felipe.

O representante do TRE destaca que é preciso que o eleitor utilize os meios e faça isso o quanto. Em caso de dificuldades de acesso ao Título Net, por exemplo, o cidadão pode ligar para o Disque Eleitor, no telefone (91) 3346-8100, que funciona diariamente, de segunda à sexta-feira, de 8h até às 14h.

“Ele entra em contato, consulta sua situação e, se tiver alguma dúvida, ou desejar fazer agendamento presencial, pode fazer pelo número que também é inovador, principalmente nesse momento ainda de pandemia. O TRE faz questão de oferecer ao eleitor vários canais para que todos possam, independente de classe econômica ou acesso, se regularizar e exercer o seu direito a voto em uma eleição tão importante como é essa eleição geral, que se aproxima”, finalizou.

O pleito em 2022 elegerá presidente, governador, deputados estaduais e federais, além de senadores. A votação ocorre no dia 2 de outubro.

Central de Atendimento ao Eleitor

Em Belém, o atendimento para regularização, mudança de endereço ou até mesmo para emissão da primeira via do título de eleitor pode ser feito na travessa Pirajá, no bairro da Pedreira. O técnico em mecânica Thiago Santos, de 23, diz que foi a terceira vez que precisou dos serviços do Tribunal Regional Eleitoral para estar em dia com a Justiça Eleitoral. Ele, que passou 16 minutos para regularizar a situação, considerou a prestação de serviços bastante eficiente.

“Eu fiquei pendente por conta de viagens que fiz e aconteceu que no dia da eleição não estava presente, e não consegui justificar a falta. Aí meu título foi cancelado. Aí quis abrir uma empresa na minha área e não consegui, mas cheguei aqui, sem agendamento e fui atendido bem rapidinho”, declarou.

O estudante Lucas Pantoja, de 20 anos, foi acompanhado do tio, Cleio Araújo, ao posto de atendimento. Por conta da pandemia, o jovem não votou nas eleições de 2020 e acabou ficando com pendências. “Eu moro em Mãe do Rio e ele em Outeiro, trouxe ele porque ele tem uma deficiência e a mãe dele não permitia que ele estivesse saindo de ônibus. Aí ele se alistou e não pode comparecer em 2020, pela pandemia, aí justifiquei no Exército e vim aqui apresentar a justificativa, pagar as taxas, e ele tirou a primeira via do título. Muito rápido, atendimento bom”, relatou.

Para a produtora de eventos, Nirvana Tolosa, de 41 anos, o atendimento do TRE evoluiu bastante ao longo dos últimos anos. “Vim trocar de endereço, mudar no registro, porque votava em Icoaraci e agora vou botar em Belém. Achei super rápido e tranquilo. Na eleição passada, que tive que fazer biometria, demorou bastante, agora está muito melhor, a diferença é muito grande”, concluiu.

Serviço

Desde o último dia 1º de fevereiro, os atendimentos do TRE estão sendo disponibilizados também em sete pontos das Estações Cidadania localizadas em Belém, Ananindeua, Marabá, Parauapebas e Santarém. Na capital, os atendimentos serão feitos na Estação Cidadania do Guamá, Estação Cidadania Pátio Belém e Estação Cidadania Grão Pará (onde o atendimento, inclusive, já estava sendo realizado). Em Ananindeua, na Estação Cidadania Metrópole Ananindeua; em Parauapebas, na Estação Cidadania Parauapebas Carajás e em Santarém, na Estação Cidadania Santarém.

O atendimento contempla a emissão de 1ª e 2ª via do título de eleitor; mudança de domicílio; consulta de multas e regularização. O prazo final para ter acesso a qualquer um desses serviços encerra no dia 4 de maio, quando será fechado o cadastro eleitoral. Atenção: o serviço de biometria está suspenso pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e as eleitoras (es) que ainda não fizeram a biometria, vão precisar levar um documento com foto no dia da eleição.

Os serviços da Justiça Eleitoral do Pará estão disponíveis no site do Tribunal (https://www.tre-pa.jus.br/); de forma presencial, no Núcleo de Atendimento ao Eleitor (CAE), em Belém, e nos cartórios das 100 Zonas Eleitorais do Estado. Mais informações podem ser obtidas no Disque Eleitor (91 3346-8100). A ligação é gratuita.