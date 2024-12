TRE-PA nega novo habeas corpus, e Wladimir Costa permanece em prisão domiciliar até 2025

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA) rejeitou mais um habeas corpus solicitado pela defesa do ex-deputado federal Wladimir Costa, determinando a manutenção de sua prisão domiciliar até o dia 25 de janeiro de 2025. Após esse período, Costa deverá cumprir prisão preventiva no sistema prisional estadual. As informações foram confirmadas pelo TRE, e a reportagem do Grupo Liberal procurou a defesa do ex-deputado, mas, até o fechamento desta matéria, não obteve retorno.

Preso em 18 de abril deste ano, a defesa de Wlad solicitou habeas corpus quatro vezes nos últimos cinco meses, sendo três deles negados. A concessão da prisão domiciliar ocorreu na quarta tentativa, durante julgamento pelo TRE-PA, que substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar pelo prazo de 90 dias. Essa decisão foi acompanhada de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de contato com a vítima e seus familiares e restrições ao uso de redes sociais.

Relembre o caso

Em 10 de setembro de 2024, Wladimir Costa foi condenado pela Justiça Eleitoral do Pará a 12 anos de reclusão em regime fechado pelos crimes de violência política, violência política de gênero, perseguição política, violência psicológica contra mulher, extorsão, injúria e difamação majorada. A decisão, em primeira instância, levou em consideração ações que desrespeitam a legislação vigente, sobretudo no contexto político e eleitoral.

Violência política de gênero

Um dos crimes que fundamentaram a condenação é a violência política de gênero, introduzida pela Lei 14.192/2021. Essa legislação foi criada para proteger a atuação de mulheres na política, tanto em campanhas eleitorais quanto no exercício de mandatos, assegurando a independência e a dignidade de suas atividades.

A lei acrescentou o artigo 326-B ao Código Eleitoral, que estabelece pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa para quem assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar candidatas ou detentoras de mandatos, com base em discriminação de gênero, raça, cor ou etnia.

No caso de Wladimir Costa, a sentença levou em conta práticas que se enquadram nesse artigo, agravando a pena e reforçando a necessidade de combate à discriminação e à violência no ambiente político.

O ex-deputado permanecerá em prisão domiciliar até o início do cumprimento de sua pena em regime fechado, no próximo ano.