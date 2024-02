TRE informa que quase 900 mil eleitores estão irregulares no Pará

A cerca de três meses para o fechamento do cadastro eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) informou que 812.859 eleitores estão irregulares, com títulos suspensos ou cancelados, no Estado. De acordo com o órgão, a procura pelo serviço de regularização está maior neste ano do que em eleições passadas.

De 1º de janeiro a 7 de fevereiro de 2024, a movimentação para normalizar a situação eleitoral cresceu 39,5%, em comparação com o mesmo período nos últimos dois anos de eleição (2020 e 2022). Ainda segundo o TRE-PA, 6.023.167 eleitores estão aptos a votar no Pará.

VEJA MAIS

O prazo para regularizar a situação eleitoral termina no dia 8 de maio. Após o fechamento, só poderão votar os eleitores que estiverem quites com a Justiça Eleitoral até essa data. O TRE-PA reforça a importância de não deixar a regularização para a última hora e afirma que os cartórios eleitorais estão abertos normalmente, de segunda a sexta, no horário de 13h, para quem optar pelo atendimento presencial. Os serviços da Justiça Eleitoral também podem ser feitos de maneira on-line, no site do TRE do Pará, na aba 'Serviços' e, em seguida, 'Atendimento Online'.

Eleitores podem fazer a emissão de novos títulos, transferir o domicílio

Enquanto o período de cadastro eleitoral está aberto, os eleitores podem fazer a emissão de novos títulos, transferir o domicílio, alterar as informações cadastrais, justificar o não comparecimento às urnas, gerar os boletos para o pagamento de eventuais multas e incluir o nome social.

Se o pedido for deferido, o eleitor precisa apenas baixar o aplicativo e-Título para ter uma cópia digital do título de eleitor. O app é gratuito e está disponível na Google Play e na App Store, para celular e tablet.

O título de eleitor é um documento importante não apenas para as obrigações eleitorais, mas também para realizar matrícula em instituição de ensino superior, tomar posse em cargo público, receber vencimentos e emitir passaporte, entre outros.

O documento pode ser solicitado por pessoas a partir de 15 anos, mesmo só podendo votar após os 16 anos completos. As regras sobre o cadastramento eleitoral também são válidas para brasileiros que moram no exterior.

Em casos de dúvidas, os eleitores paraenses podem acionar a assistente virtual do TRE-PA, Bertha, por meio do WhatsApp. Basta mandar uma mensagem de texto pelo aplicativo para o número (91) 3346-8000. O Disque Eleitor também está disponível para atendimento através do número 146.