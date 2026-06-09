Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Transporte e inclusão entram em votação na Alepa nesta terça-feira (9)

Pauta destaca proposta sobre banheiros em ônibus intermunicipais e criação de carteira digital para pessoas com deficiência e doenças neurodegenerativas; confira

Eva Pires | Especial para O Liberal
fonte

Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) (Foto: Celso Lobo / Alepa)

Mobilidade, inclusão e direitos do consumidor estão entre os temas que entram em debate na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) nesta terça-feira, 9 de junho. A Casa realiza a 16ª Sessão Ordinária do 1º Período do 4º Ano Legislativo, com uma pauta que reúne dez projetos de lei voltados a diferentes áreas da vida dos paraenses. A sessão integra a agenda regular do parlamento estadual e será transmitida pelos canais oficiais da Alepa.

Mobilidade e dignidade no transporte

Entre os destaques está o projeto de lei nº 54 de 2019, de autoria do ex-deputado Alex Santiago, que trata da obrigatoriedade de instalação de banheiros em ônibus intermunicipais em trajetos iguais ou superiores a 100 quilômetros ou com duração acima de duas horas. A proposta busca ampliar o conforto e a dignidade dos passageiros, especialmente em um estado de grande extensão territorial como o Pará, onde deslocamentos longos são frequentes.

Pela matéria, as empresas teriam prazo de 180 dias para se adequar, sob pena de multa diária e até suspensão da concessão em caso de reincidência. O projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça ao veto. Segundo o autor, a medida responde a uma demanda recorrente da população. “Nossa preocupação é com os usuários que enfrentam longas distâncias, muitas vezes em busca de atendimento de saúde, e acabam submetidos a situações constrangedoras durante a viagem”, afirmou.

Inclusão e acesso a direitos

Outro projeto que ganha evidência na pauta é o de nº 368 de 2024, do deputado Aveilton Souza, que institui a Carteira Digital Unificada da Pessoa com Doença Neurodegenerativa, com deficiência, síndrome ou transtorno. A proposta prevê um documento digital válido em todo o estado, capaz de comprovar a condição do portador e facilitar o acesso a serviços públicos e privados, especialmente nas áreas de saúde, educação e assistência social. A carteira não substitui o RG, mas passa a ser suficiente para garantir direitos específicos, além de permitir identificação mais rápida e segura.

O texto também prevê a inclusão de informações como CID, foto e dados do representante legal, quando necessário. A matéria recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Finanças e Direitos Humanos. Para o parlamentar, a iniciativa tem impacto direto na vida de milhares de paraenses. “A carteira digital unificada é um instrumento de acessibilidade que facilita o atendimento e evita constrangimentos, principalmente para pessoas com condições não visíveis”, declarou.

Direitos do consumidor e economia

A pauta da sessão também inclui o projeto nº 551 de 2023, do deputado Carlos Bordalo, que trata do direito do consumidor de cancelar assinaturas de serviços online de forma simples e sem obstáculos. Já o deputado Wescley Tomaz propõe, por meio do projeto nº 568 de 2023, o reconhecimento de Itaituba como Capital Paraense do Ouro, valorizando a identidade econômica do município.

Esporte, cultura e identidade

Na área esportiva, a deputada Lu Ogawa apresenta o projeto nº 26 de 2024, que reconhece a pesca esportiva como modalidade desportiva no estado. Em outra frente, o deputado Martinho Carmona propõe o reconhecimento da cultura gospel como de relevante interesse cultural do Pará, por meio do projeto nº 165 de 2024.

Também está na pauta o projeto nº 280 de 2024, da deputada Paula Titan, que institui a política de incentivo e fomento de feiras livres de produtos orgânicos, com foco na produção sustentável e no fortalecimento da agricultura familiar. Já o deputado Fábio Freitas propõe, no projeto nº 119 de 2025, a autorização para que profissionais de educação física com formação em psicomotricidade possam assinar guias de atendimento voltadas à promoção da saúde.

Patrimônio e regularização

No campo do patrimônio cultural, a deputada Diana Belo apresenta o projeto nº 156 de 2025, que reconhece a Marujada de São Benedito e São Sebastião, em Tracuateua, como patrimônio cultural de natureza imaterial do estado. Completa a pauta o projeto nº 29 de 2026, do deputado Torrinho Torres, que permite a regularização imediata de débitos de IPVA, licenciamento e multas no momento da fiscalização, evitando a apreensão do veículo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

alepa

projeto de lei

votação de projetos
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

justiça

PF encontra arma ilegal em casa de prefeito alvo de operação que investiga desvios na saúde

O delegado definiu a fiança em 40 salários mínimos

10.06.26 21h47

Política

Câmara dos Deputados entrega Medalha do Mérito Evangélico a personalidades da causa cristã

Sessão solene nesta quarta-feira (10) em Brasília foi proposta pela resolução 15/2025 do deputado Raimundo Santos (PSD-PA)

10.06.26 20h52

mudança

CCJ do Senado aprova Projeto que cria o Pix Pensão alimentícia e texto vai ao plenário

O PL institui a transferência automática de pensão alimentícia

10.06.26 20h03

Política

STF mantém limites territoriais do Pará em disputa com MT

Corte reafirma decisão favorável ao estado e inicia diálogo sobre serviços públicos em área de divisa

10.06.26 20h02

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

NOMEAÇÃO

Acadêmica de Odontologia é nomeada secretária adjunta de Cultura de Belém e viraliza nas redes

Nomeação feita em janeiro gera controvérsia nas redes nesta terça-feira (9); critérios técnicos e salário entram no debate

09.06.26 19h21

BRASIL

Justiça manda prender jornalista perseguido por Carla Zambelli

Luan Araújo foi perseguido por Zambelli com uma arma em mãos em São Paulo na véspera da eleição de 2022

05.06.26 10h17

educação

Senado aprova projeto que cria mais uma universidade pública federal no Pará; saiba mais

Proposta foi apreciada na manhã desta terça-feira (9)

09.06.26 11h30

Plano de Fiscalização

TCE-PA abre consulta pública do PAF Cidadão 2027; veja como participar

Na pesquisa, os participantes podem escolher até três temas considerados prioritários dentro de sete áreas de atuação, entre elas saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e meio ambiente

07.06.26 6h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda