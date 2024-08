TRE realiza reunião com as forças de segurança da região nordeste paraense

Uma reunião em Castanhal, região nordeste do Pará, foi realizada pelo Tribunal Regional Eleitora (TRE) do Pará, no final da manhã desta terça (6), no auditório da OAB­ Castanhal, com órgãos de segurança da região, secretários municipais de transporte e representantes das zonas eleitorais para a elaboração do planejamento das Eleições Municipais 2024.

De acordo como o TRE, as reuniões estão sendo realizadas nos principais município dos 14 Comandos de Policiamento Regional (CPR) da Polícia Militar. Castanhal pertence ao CPR III que abrange 22 municípios com 11 Zonas Eleitorais.

“A escolha em dividir o estado nesses 14 polos é para que possamos conversar com todas as forças de segurança de acordo com CPR da PM. E sabemos que nesta região (CPRIII) existem alguns conflitos e crimes eleitorais como o transporte ilegal de eleitores, derrame de santinho e compra de voto, porém nada que seja impeditivo ou ameasse a segurança das eleições municipais. Nosso objetivo com essa reunião é de que a gente busque a excelência com uma eleição casa vez mais segura. Por isso esse alinhamento para que possamos começar a traçar a logística das eleições 2024”, explicou a Nathalie Castro, diretora geral do TER –PA.

“Estamos fazendo o nosso planejamento para minimizar os conflitos que ocorreram o passado. Esperamos ter um pleito municipal sem intercorrências. Em São Francisco do Pará, nas eleições passadas tivemos que fazer a escolta do juiz eleitoral até outra cidade, assim como tivemos problemas em Curuçá e São Miguel do Guamá”, contou o Tenente Coronel Ademir Santos, subcomandante do CPRIII.

Segundo os dados apresentados pelo TER-PA durante a reunião cinco Zonas Eleitorais da região nordeste já solicitam apoio das Forças Federais, são elas: 8ªZE- Vigia, 9ªZE- Curuçá,11ªZE- São Miguel do Guamá, 39ªZE- Tomé Açu e 87ªZE- Concórdia do Pará.

Dos 144 municípios do Pará, apenas 4 não solicitaram apoio na segurança até o momento: Santarém, Monte Alegre, Tucumã e Belterra. Já das 101 zonas eleitorais do estado, 71 pediram reforço das forças federais, totalizando 100 municípios.

Dados

O Pará tem 691.214 mil eleitores. Castanhal, que pertence a 5ª Zona Eleitoral tem Castanhal tem 142.175 mil eleitores, Inhangapi 9.481, Santa Maria do Pará com 22.389 mil eleitores e São Domingos do Capim com 25.018 mil eleitores.

Biometria

A diretora geral do TER –PA, explica que somente 7% dos eleitores paraenses ainda não tem fizeram a biometria.

“O Pará foi um dos primeiros estados brasileiros a ter quase 100 % de eleitores com a biometria, são 93% por cento com a coleta biométrica. Mas mesmo sem a biometria o leitor se estiver regularizado poderá votar nas eleições 2024”, disse Nathalie Castro.

Em castanhal apenas 6,89% dos eleitores não tem a biometria.