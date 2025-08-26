Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Tarcísio troca elogios com Temer, faz anúncios para prefeituras e recebe afago de Kassab

Estadão Conteúdo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), trocou elogios nesta terça-feira, 26, com o ex-presidente Michel Temer (MDB) em um congresso promovido pela Associação Paulista de Municípios (APM). Em aceno aos prefeitos, o governador fez uma série de anúncios de repasse de recursos e equipamentos para os municípios e disse que vai atender ao menos uma demanda de cada prefeito do Estado de São Paulo.

Ao discursar, Temer aconselhou os prefeitos presentes a seguirem o exemplo de Tarcísio e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). Em seguida, o governador paulista disse que aprendeu muito com o ex-presidente e que Temer teve coragem e sabedoria ao transformar o Brasil em um País "pró-business" e implementar reformas importantes.

"O tempo e a história farão justiça ao senhor", disse Tarcísio a Temer.

O elogio do governador ocorre no dia seguinte a Temer ser criticado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) nas redes sociais. Após o ex-presidente declarar que Eduardo quer salvar Bolsonaro de qualquer maneira, o deputado lembrou que Alexandre de Moraes foi indicado por Temer para o Supremo Tribunal Federal (STF).

"Estamos tentando resolver a imensa crise institucional e política que seu apadrinhado criou no Brasil", escreveu Eduardo no X. O filho do ex-presidente, como mostraram mensagens reveladas pela Polícia Federal, tem demonstrado incômodo com a possibilidade de Bolsonaro indicar Tarcísio como seu sucessor.

Temer elogiou a parceria entre Tarcísio e Nunes no combate à violência, tema caro ao eleitorado de acordo com as pesquisas mais recentes. Ele destacou que acompanha com frequência, pela internet, a atuação conjunta na área de segurança pública, ressaltando que essa cooperação entre ambos têm gerado resultados significativos no combate à criminalidade.

Já Tarcísio também elogiou o ex-governador Rodrigo Garcia (sem partido), denotando uma reaproximação após as eleições de 2022 em que o derrotou no primeiro turno e recusou seu apoio no segundo contra Fernando Haddad (PT). "Nosso sempre governador" e "grande gestor" foram alguns dos elogios utilizados pelo republicano. Como mostrou o Estadão, Garcia trabalha para estar na chapa construída por Tarcísio na eleição de 2026.

O governador anunciou que em breve vai repassar máquinas, equipamentos e ambulâncias para as prefeitura e também destinará recursos da Tabela SUS Paulista para hospitais municipais.

"Quero dizer que vocês podem e devem contar com o governo de São Paulo", continuou o governador.

Com a Associação Paulista de Municípios (APM) nas mãos de um aliado, o prefeito de Campos do Jordão, Fred Guidoni (PSD) coube a Gilberto Kassab (PSD) comandar o evento, chamar autoridades à mesa e conduzir a ordem dos discursos. O dirigente também já foi presidente da APM no passado.

O congresso teve forte viés municipalista, com Guidoni defendendo mais repasse para as prefeituras e a aprovação da PEC 25/2022, que aumenta em 1,5% o valor destinado ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

O presidente da APM entregou um par de chuteiras e uma camisa do "time municipalista" para Tarcísio e pediu que o goleiro que enfrentasse o governador na partida de futebol entre os prefeitos o deixasse fazer gols.

"Se pegar chute meu, não tem convênio", brincou Tarcísio.

Kassab fez um afago a Tarcísio, "Há unanimidade que o senhor não é apenas líder, mas esperança", disse ele ao governador. "Sob sua liderança, onde o senhor estiver, esses municípios estarão cada vez melhores", acrescentou o dirigente partidário, que também é Secretário de Governo na gestão Tarcísio. O governador é cotado para disputar a Presidência, mas repete que será candidato à reeleição.

Crítica ao projeto sobre isenção do IR

Ele ainda reiterou uma crítica ao projeto de Isenção de Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), responsabilizando o petista pela queda na arrecadação municipal. "Isenção de Imposto de Renda subtrai receita dos municípios", afirmou.

