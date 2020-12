STF julga se vacinação contra a Covid-19 deve ser obrigatória. Acompanhe

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julga, nesta quarta-feira (16), duas ações que discutem a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19. As ações foram protocoladas por dois partidos e pedem análises diferentes. Acompanhe:

Na primeira, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) pede o reconhecimento da competência de estados e municípios para determinar a vacinação compulsória durante a pandemia, prevista na Lei federal 13.979/2020, que trata das medidas emergenciais de combate ao coronavírus.

Na segunda ação, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) pede que o STF declare inconstitucional a compulsoriedade.

O assunto é polêmico, pois Bolsonaro tem defendido a autonomia da população para decidir se toma ou não a vacina. Enquanto isso, governadores apoiam que a medida seja obrigatória, como no caso do chefe do Executivo de São Paulo, João Doria.