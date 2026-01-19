Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

STF converte prisão de investigado por fraudes no INSS em domiciliar por risco de morte

Estadão Conteúdo

O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu converter a prisão preventiva de Sílvio Roberto Machado Feitoza, investigado por fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em prisão domiciliar diante do agravamento do seu estado de saúde. A decisão foi assinada na sexta-feira, 16.

Feitoza foi alvo de investigação da Polícia Federal (PF) na "Operação Sem Desconto", que apura um esquema de descontos indevidos em benefícios previdenciários. Conforme os autos, em 14 de janeiro, após autorização de Mendonça, o investigado foi encaminhado em caráter emergencial ao Hospital de Base, em Brasília (DF).

No hospital, os médicos constataram um quadro cardíaco grave, provocado pela obstrução de cerca de 90% das artérias do coração. Diante da gravidade, Feitoza passou por um procedimento para desobstrução das artérias e segue internado, sem previsão de alta e com risco de morte, segundo os autos.

Ao decidir pela conversão da prisão, Mendonça impôs medidas cautelares para evitar prejuízos às investigações. Entre elas, estão o monitoramento eletrônico, a proibição de manter contato com qualquer outro investigado da operação e a entrega de todos os passaportes à PF no prazo de 48 horas, diante do risco de fuga, considerado o volume de recursos supostamente desviados.

O ministro destacou que, embora os requisitos legais da prisão preventiva permaneçam presentes, o agravamento do estado de saúde de Feitoza foi devidamente comunicado nos autos após a decretação da custódia. Segundo ele, a manutenção do investigado no sistema prisional, nas atuais condições clínicas, seria desproporcional, o que justifica a adoção de medidas alternativas de caráter humanitário, sem prejuízo da apuração criminal.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou favoravelmente à conversão da prisão preventiva em domiciliar, entendimento acolhido pelo relator. A decisão estabelece ainda regras para o cumprimento da medida, incluindo permanência em casa, comunicação imediata à central de monitoramento em situações emergenciais e possibilidade de reavaliação da domiciliar em caso de descumprimento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

INSS

FRAUDES

CPMI

INVESTIGADO

PREVENTIVA

STF

ANDRÉ MENDONÇA

CONVERSÃO

SAÚDE
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

condenado

Bolsonaro pede autorização ao STF para receber Tarcísio e irmão de Michelle na prisão

Bolsonaro foi transferido, em 15 de janeiro, da Superintendência da Polícia Federal para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a 'Papudinha', dentro do Complexo Penitenciário da Papuda

19.01.26 14h32

eleições 2026

Haddad: economia é necessária, mas não suficiente, para ganhar eleição; vide Biden nos EUA

O ministro declarou que o Brasil recuperou o poder de compra do salário mínimo, analogamente ao que foi feito no segundo mandato do presidente Lula e no primeiro mandato de Dilma

19.01.26 13h37

Haddad: Lula pode responder como Brasil vai se colocar em nova ordem mundial; oposição, não

19.01.26 12h53

ENTREGA DE MORADIAS

Governo federal entrega 17 moradias e reforça parceria para urbanização da Vila da Barca em Belém

Projeto de R$ 50 milhões prevê novas casas, obras de saneamento e equipamentos públicos no bairro do Telégrafo em Belém.

19.01.26 12h52

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Mudança de secretaria

Ualame Machado é exonerado da Segurança Pública; governo reorganiza secretarias

Ualame foi nomeado secretário de segurança em 2018 pelo governador Helder Barbalho

12.01.26 11h17

Aposentadoria

Aposentadoria do delegado Éder Mauro é publicada no Diário Oficial

Mesmo publicada agora, a portaria fixa o início da aposentadoria em 1º de janeiro de 2026

16.01.26 11h42

crise evangélica

Damares rebate Malafaia e divulga lista de igrejas e pastores alvos da CPI do INSS

Nesta quarta, Silas Malafaia criticou Damares e afirmou que a declaração da senadora era "conversa fiada"

15.01.26 15h37

Prisão

'Tenho inveja de Nicolás Maduro', declara Eduardo Bolsonaro

Maduro foi preso no dia 3 de janeiro e está detido em Nova York em uma prisão conhecida como 'inferno na terra'

13.01.26 11h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda