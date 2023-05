Servidores públicos realizam protesto em frente à Seplad

Funcionários públicos de diversas secretarias e órgãos do estado do Pará protestam em frente à sede da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), localizada na travessa do Chaco, no bairro do Marco, em Belém. Os manifestantes pedem uma audiência com representantes do governo para discutir as pautas da campanha salarial de 2023.

A categoria pede reajuste de 25%, sendo 20% referente às perdas salariais dos anos anteriores e 5% para repor as perdas da inflação do último ano. Além disso, os servidores querem aumento do vale alimentação para R$ 1.500, a implementação de Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCRs) em alguns órgãos e o aumento do valor da diária concedida para deslocamentos no interior do estado.

“Na semana passada, o governo apresentou uma proposta de 0% de reajuste e não sinalizou nem a reposição do salário mínimo, sendo que parte dos servidores do estado tem como base o salário mínimo. Hoje, nós esperamos ser recebidos e que o governo apresente uma contraproposta de reajuste, bem como atendimento dos demais pontos da pauta”, afirmou Cleber Rezende, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) no Pará.

Por volta das 10h30, uma comissão de manifestantes foi recebida na Seplad para negociação.