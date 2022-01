Senador Paulo Rocha testa positivo para covid-19

O senador da República Paulo Rocha, do Partido dos Trabalhadores (PT) do Pará, atestou positivo para covid-19 nesta segunda-feira (17). De acordo com a assessoria de comunicação do parlamentar, Paulo Rocha apresenta sintomas leves.

Ainda segundo a assessoria de comunicação, o senador vem participando de atividades em Belém desde janeiro. O Senado ainda está em recesso. "Ele suspendeu a agenda pública e ficará em isolamento por dez dias", completou a assessoria.