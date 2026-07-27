Segurança e corrupção são os temas que mais preocupam os brasileiros, mostra pesquisa Ipsos

Estudo da Ipsos mostra que temas estruturais como crime, corrupção e desigualdade persistem como foco de ansiedade para a população.

Às vésperas do início da campanha eleitoral, a maioria dos brasileiros segue preocupada com a segurança pública. É o que aponta a pesquisa "What Worries the World", realizada pela Ipsos. Segundo o levantamento, em julho, 43% dos entrevistados mencionaram o crime e a violência como o tema mais preocupante do País, 11 pontos porcentuais acima da média global.

De acordo com a pesquisa, as preocupações dos brasileiros estão mais concentradas em segurança, corrupção, saúde e impostos do que as da população dos outros 29 países analisados. Enquanto crime e violência aparecem como o principal problema tanto no Brasil quanto na média global, os entrevistados brasileiros atribuem peso menor a temas econômicos como inflação e desemprego.

Para Diego Pagura, CEO da Ipsos no Brasil, os resultados de julho apontam para um cenário de continuidade nas percepções da população.

"No Brasil, a redução da intensidade de algumas preocupações não altera a predominância de temas estruturais, como segurança pública, corrupção e desigualdade, que seguem no centro da agenda. No cenário internacional, a estabilidade dos indicadores também prevalece, enquanto oscilações mais expressivas permanecem concentradas em contextos específicos de cada país, refletindo desafios e debates próprios de suas realidades nacionais", disse.

O Brasil aparece como o sétimo país onde o crime e a violência mais preocupam a população. O porcentual brasileiro, de 43%, fica atrás dos registrados em Peru e Chile, ambos com 60%; México e Suécia, com 55%; Israel, com 45%; e África do Sul, com 44%. Apesar da posição elevada, o índice caiu quatro pontos porcentuais em relação ao levantamento anterior, mas permanece dois pontos acima do observado há um ano.

A corrupção financeira ou política é apontada como a segunda maior preocupação dos brasileiros. O tema foi citado por 36% dos entrevistados, oito pontos porcentuais acima do resultado mundial, de 28%. O patamar representa queda de três pontos no mês, mas crescimento de quatro pontos na comparação anual.

Na saúde, o terceiro tema, a diferença foi de 11 pontos: 35% entre os brasileiros e 24% no conjunto das nações. O resultado é igual ao de junho e um recuo de dois pontos em relação ao mesmo mês de 2025.

Impostos colocam Brasil em 2º lugar

A maior diferença em relação à média global aparece na preocupação com os impostos. O tema foi mencionado por 30% dos brasileiros, quase o dobro dos 17% observados globalmente. A percepção avançou um ponto em relação ao mês anterior e dois pontos em 12 meses.

Com esse resultado, o Brasil assume a segunda posição do ranking, atrás apenas da Bélgica, onde 36% indicaram os impostos entre os três assuntos mais preocupantes.

Em sentido oposto, a inflação preocupa 24% dos entrevistados no Brasil, abaixo da média mundial de 30%. O desemprego foi citado por 19% dos brasileiros, contra 29% no mundo. No ranking nacional, os dois assuntos aparecem somente na sexta e na sétima colocações, respectivamente, atrás também da pobreza e desigualdade social, mencionadas por 33%.

Maioria vê País na direção errada

Além de apontar os principais problemas nacionais, a pesquisa mostra que 61% dos entrevistados consideram que o Brasil está seguindo na direção errada, enquanto 39% avaliam que o País caminha no rumo correto. A percepção negativa cresceu três pontos no mês, embora esteja cinco pontos abaixo do observado em julho do ano passado.

A situação econômica também é avaliada negativamente pela maioria. Para 65%, a economia brasileira está ruim, enquanto 35% a consideram boa. A avaliação negativa aumentou um ponto na comparação mensal, mas recuou seis pontos em relação ao ano anterior.