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Política

Desfile de 7 de Setembro reúne 70 mil pessoas em Brasília

Cerimônia em Brasília teve participação de Lula, ministros e autoridades dos Três Poderes

O Liberal com informações da AE
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7 de Setembro reúne multidão na Esplanada dos Ministérios (Ricardo Stuckert/Flickr)

O desfile cívico de 7 de Setembro reuniu cerca de 70 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, na manhã desta segunda-feira (7). A estimativa foi divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).

A cerimônia contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros, autoridades dos Três Poderes e representantes de diferentes setores do governo. O evento também teve manifestações do público presente nas arquibancadas montadas na Esplanada.

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Antes da chegada de Lula, apoiadores que estavam no local entoaram o grito “fim da 6x1”, em referência à proposta de emenda à Constituição que prevê mudanças na jornada de trabalho e tramita no Senado Federal. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), também acompanhou a cerimônia.

Zé Gotinha e Copa do Mundo Feminina são lembrados

Segundo informações do Broadcast Político, do Grupo Estado, alguns dos momentos que mais animaram o público foram a participação do Zé Gotinha, mascote do Sistema Único de Saúde (SUS), e a presença de profissionais da área da saúde.

A Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil, também foi lembrada durante a programação. O torneio será disputado no país no próximo ano.

Autoridades do STF e do governo participam da cerimônia

Entre as autoridades presentes estava o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin. A participação ocorreu em meio às recentes discussões envolvendo integrantes da Corte e as investigações relacionadas ao Banco Master.

Também estiveram na tribuna de autoridades o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) acompanhou Lula durante a cerimônia.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também participou do desfile.

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7 DE SETEMBRO/EVENTOS/BRASÍLIA/DESFILE/PÚBLICO
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