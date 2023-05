'Se eu morrer, é porque me mataram', diz Marcos do Val acusando governo Lula; vídeo

Durante uma live no Instagram, o senador Marcos do Val (Podemos-ES), sugeriu que pode ser assassinado a mando do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que podem inventar outras hipóteses para a morte.

"Marca data, dia e horário, vocês vão ver que isso vão tentar fazer. Mas, dane-se, não sou político de carreira. Então, estou cumprindo a missão aqui. E se ceifarem minha vida, podem investigar que vocês vão chegar no governo que está no poder hoje. Que foi através dele que minha vida foi ceifada", declarou, sugerindo em seguinda os argumentos que podem ser apresentados para justificar a morte. "'Ah, mas parece que foi um suicídio'. Não, falsificaram minha certidão de óbito, pode ter certeza disso. 'Ah, mas foi um assalto seguido de morte'. Não. Foi execução", declarou do Val.

A gravação foi feita na última segunda-feira (15). “Há uma grande possibilidade de eu perder a vida, de tirarem minha vida”, declarou, na live. "Podem anotar isso. Não vou morrer de suicídio que não sou louco, deixar minha filha órfão. Não vou fazer nada para perder minha vida por conta de um relógio, uma carteira. Então se eu morrer é porque me mataram, podem anotar isso", continuou o senador.