Sánchez é reeleito presidente do governo da Espanha

Nesta quinta-feira (16), o Parlamento da Espanha reelegeu Pedro Sanchéz, para presidente do governo do país. O líder do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol) recebeu 179 votos contra 171, dos 350 deputados espanhóis que integram o Legislativo. Em seu discurso no Parlamento, Sanchéz agradeceu o apoio dos parlamentares. “Aos 179 deputados que comprometeram o seu voto e que representam mais de 12,6 milhões de cidadãos que no dia 23 de julho decidiram continuar, avançar em vez de retroceder”, afirmou



A presidente da Câmara, Francina Armengol, disse que comunicará a decisão ao rei Felipe 6º às 13h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira. A data da posse ainda não foi anunciada. Esse será o 3º mandato de Sanchéz. O espanhol assumiu o cargo pela 1ª vez em 2018, depois da destituição de Mariano Rajoy. Posteriormente, foi eleito para um 2º mandato em 2020. A vitória do socialista se deu mesmo depois de o partido de direita PP (Partido Popular), liderado por Alberto Núñes Feijóo, ganhar as eleições gerais de 23 julho.

O pleito colocou em disputa as 350 cadeiras do Congresso dos Deputados. O PP conseguiu 133 e seu aliado de direita Vox, 33. No entanto, a legenda não conseguiu formar maioria e precisou negociar uma coalizão para governar. Em 22 de agosto, o rei Felipe 6º da Espanha indicou Feijóo para o cargo de presidente do governo. Porém, o político de direita não conseguiu a maioria no Parlamento espanhol para ser eleito. Por isso, Felipe 6º realizou uma 2ª indicação, dessa vez designando Sánchez para a função. O líder socialista conseguiu a maioria no Parlamento depois de negociar com outros partidos. O apoio do Junts (Junts per Catalunya, em espanhol), por exemplo, foi dado depois que o premiê espanhol concedeu anistia aos separatistas catalães condenados por participar da tentativa de independência da região, em 2017.

