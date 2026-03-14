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Política

Ronaldo Caiado oficializa filiação ao PSD em busca de concorrer à Presidência

Estadão Conteúdo

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, oficializou a filiação ao Partido Social Democrático (PSD) neste sábado, 14, no município de Jaraguá, a cerca de 120 quilômetros de Goiânia. Ao chegar ao evento, ele disse que o município "sempre deu sorte".

"Todas as vezes que eu lancei minhas campanhas aqui ganhei, e ganhei no primeiro turno. O Daniel (Vilela) também vai ganhar no primeiro turno", disse, se referindo à pré-candidatura de seu vice ao governo estadual.

Internamente, Ronaldo Caiado disputa a candidatura à presidência com os governadores Ratinho Junior (Paraná) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul).

O encontro denominado "Pra Frente Goiás" reuniu o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, o vice-governador, Daniel Vilela (MDB), além dos pré-candidatos ao senado Gracinha Caiado, Vanderlan Cardoso, Zacharias Calil e Alexandre Baldy.

Um mês após o anúncio que mudaria de sigla, realizado ao lado de Gilberto Kassab (PSD), o governador ainda não havia oficializado a mudança de partido, conforme demonstrou documento da Justiça Eleitoral obtido pelo Estadão/Broadcast.

Em entrevista ao site O Popular, de Goiás, o governador afirmou que não havia oficializado a filiação porque esperava o evento deste sábado.

PSD deve anunciar candidato à presidência este mês

Em publicação nas redes sociais, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, indicou que o partido anunciará até o fim de março o nome que disputará a Presidência da República nas eleições deste ano.

"O candidato ainda não foi escolhido. O PSD anunciará até o fim deste mês de março quem levará essas propostas como alternativa à polarização, que domina e paralisa a política e a administração brasileira com temas que pouco contribuem para a solução das demandas mais urgentes do Brasil", escreveu o dirigente.

Inicialmente, a candidatura seria anunciada em abril, mas há relatos de pressão para que Kassab anunciasse o nome este mês.

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