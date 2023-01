Rodovia federal tem 5 pontos totalmente interditados no Pará; veja onde

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que existem cinco pontos com manifestações e interdições totais nas rodoviais federais do Pará na manhã desta segunda-feira (9), em balanço feito às 7h.

Todos os locais monitorados são na BR-163, nos km 160, em Altamira; 278, 311, 398 e 412, em Novo Progresso. O órgão ainda diz que está presente nestes pontos para "monitorar a manifestação, proteger a vida, negociar e garantir a mobilidade nas rodovias". Todos os locais foram classificados pela PRF com o "fluxo totalmente impedido".

Os bloqueios ocorrem após invasões às sedes dos Três Poderes, em Brasília, orquestradas por apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os atos resultaram na depredação do prédio do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF).

Confira pontos interditados na BR-316, no Pará: