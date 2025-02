Reforma do IR é projeto simpático, mas temos que ter equilíbrio, diz Hugo Motta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que vê como "simpático" o projeto que concede isenção do Imposto de Renda (IR) aos brasileiros que têm renda mensal inferior da R$ 5 mil, mas defendeu "equilíbrio" para evitar efeito econômico negativo da medida.

As declarações ocorreram pouco antes de uma reunião de Motta com o colégio de líderes da Câmara, na manhã desta quarta-feira, 5. Ao meio-dia, o deputado terá uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tomar conhecimento das prioridades da pasta para 2025.

"Eu não conheço o que o ministro vai nos trazer. O projeto da isenção do Imposto de Renda é um projeto simpático. Quem é que não gostaria de aprovar um projeto que ajuda as pessoas que têm uma faixa de renda menor, que é a larga maioria da população brasileira?", comentou.

Motta prosseguiu: "Mas nós temos que ter muito equilíbrio para que uma medida como essa não venha a ter um efeito ruim do ponto de vista econômico, já que temos hoje uma alta taxa de juros, o dólar chegando a níveis máximos, e isso traz efeito no que diz respeito à inflação."

Questionado sobre o projeto que faz alterações na Previdência dos militares, Motta disse que todos os projetos serão discutidos "com sabedoria" entre os líderes partidários e prometeu conhecimento prévio das pautas que irão à votação do plenário.