Randolfe Rodrigues pede advogada em casamento ao som de Ivete Sangalo

O senador Randolfe Rodrigues (Rede), pediu a namorada Priscila Barbosa em casamento na noite desta terça-feira (7), logo após ser condecorado pelo governo francês com a comenda Legião de Honra.

O pedido foi feito ao som da canção "Vem meu amor", conhecida na voz de Ivete Sangalo quando ela ainda era vocalista da Banda Eva. A música foi tocada de improviso no piano por um assessor de Rodrigues, e o pedido teve de plateia personalidades como a atriz Elizabete Savalla e a produtora cultural Paula Lavigne, que participavam do evento.

A honraria se dá, segundo a Embaixada Francesa no Brasil, em função do trabalho de Randolfe na luta contra a Covid-19 e em reconhecimento a seus esforços em defesa do meio ambiente e do Acordo de Paris, além da defesa da educação.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), também participou da cerimônia, que aconteceu na Embaixada da França, em Brasília.

O senador Randolfe Rodrigues dedicou o prêmio a todas às famílias que vivem hoje sem "um amor de suas vidas", em decorrência da pandemia da COVID-19. Randolfe ainda ressaltou que a região fronteiriça do Amapá com a Guiana Francesa é um exemplo de harmonia e destacou a importância de um futuro sustentável

A Legião da Honra é entregue desde o início dos anos 1800. No Brasil, também já receberam a honraria o imperador Dom Pedro II, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o escritor Paulo Coelho, entre outras personalidades.