‘Queremos desmatamento zero até 2030 no país’, diz Lula sobre Amazônia

A meta do governo federal é zerar as taxas de desmatamento na Amazônia até 2030. A declaração foi dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a edição desta terça-feira (08) do ‘Conversa com o presidente’, programa semanal exibido no canal oficial do governo federal. O mandatário está em Belém, capital do Pará, para participar da Cúpula da Amazônia, evento que reúne os oitos países membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA).

Para o presidente, a iniciativa será a nova medida para definir as ações realizadas na Amazônia. “As discussões sobre as questões da Amazônia serão medidas a partir de agora, entre antes e depois desse encontro. Ou seja, 27 mil pessoas participaram aqui [dos Diálogos Amazônicos]. A vontade de participação popular é uma coisa extraordinária”, afirmou Lula, destacando os momentos de escuta das demandas sociais. A Cúpula é um evento preparatório para a COP 30, que também será realizada em Belém.

“Eu acho que essa vai ser a COP mais importante da história, de todas as discussões do clima. Eu tenho certeza que será a mais importante e aquela que vai ficar marcada para sempre na cabeça das pessoas”, diz.

As políticas de combate ao desmatamento e de melhoria da situação amazônica, conforme disse o presidente na entrevista, estão relacionadas aos saberes locais, ou seja, das populações que habitam a região. Além disso, elas passam pela cobrança de investimentos dos países desenvolvidos. “A partir desse encontro, as coisas vão mudar. Temos que ter participação científica, ter recursos necessários para salvar uma espécie da Amazônia, os ribeirinhos, os extrativistas, quilombolas… São os que nós precisamos salvar, dar a eles sentido de vida, qualidade… Eles não querem esmolas, querem passear…”, concluiu.