Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Quem é o juiz federal suspeito de tentar furtar garrafas de champanhe de supermercado de SC

Estadão Conteúdo

Eduardo Appio, juiz federal no Paraná que assumiu a cadeira do ex-juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato, será investigado por uma suposta tentativa de furto de três garrafas de champanhe francesa Möet&Chandon em um supermercado de Blumenau, Santa Catarina. Cada garrafa pode custar até R$ 500. Procurado pelo Estadão, o juiz disse que o advogado dele vai explicar o "mal entendido".

A investigação será por meio de um procedimento disciplinar conduzido pela Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), sediado em Porto Alegre (RS). O caso aconteceu na quarta-feira, 22, e teria sido flagrado por câmeras de segurança.

O TRF4 informou que 'não se manifestará por ora'. O Estadão apurou que a Polícia Civil de Santa Catarina oficiou a Corte nesta quinta-feira, 23, comunicando detalhes da ocorrência e que os 'procedimentos cabíveis serão feitos, mas sob sigilo por se tratar de magistrado'.

Atuação na Lava Jato

Eduardo Appio se notabilizou quando assumiu a cadeira do ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador, na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, berço da Operação Lava Jato. Appio ocupou por três meses a cadeira.

Ele herdou ações remanescentes da operação que ainda não havia sido dizimada pelo Supremo Tribunal Federal. Em meio à condução de processos envolvendo alvos da Lava Jato, Appio fez acusações graves aos trabalhos de Moro e também do então procurador da República Deltan Dallagnol, artífices da investigação que derrubou um esquema de corrupção e cartel na Petrobras (2003/2014).

Livro detona a Lava Jato

O juiz federal investigado escreveu o livro 'Tudo por dinheiro: a ganância da Lava Jato'. "Eu mal tinha tempo de realizar as muitas audiências", narra no livro. "Os lavajatistas operam no TRF da 4ª Região como uma verdadeira rede, quase como uma organização criminosa."

O TRF4 funcionou como a Corte de apelação da Lava Jato. Os recursos contra as decisões emanadas da 13.ª Vara de Curitiba tinham como destino o TRF4.

A obra é uma mistura de passagens biográficas, anedotas, relatos de bastidores e análises do sistema de Justiça, especialmente sobre os métodos da Operação Lava Jato.

Eduardo Appio nunca escondeu que discorda da forma como a investigação foi conduzida. As críticas atravessam toda a obra, acompanhadas de comentários sobre momentos-chave da operação.

Capítulo reservado para Moro

No livro, um capítulo inteiro é reservado a Moro, o protagonista da Lava Jato. Esse trecho é intitulado "Como Moro politizou o Judiciário". Os comentários endereçam desde as camisas pretas que o ex-juiz tinha o hábito de usar até sua tese de doutorado.

Em uma passagem, Eduardo Appio relembra que, ao assumir a cadeira de titular da 13.ª Vara de Curitiba, teve enorme dificuldade de se localizar no acervo de processos: "De um ponto de vista objetivo, Sérgio Moro, sem dúvida, é o pior gestor que conheci. Em vez de dar alguma organicidade aos processos, ele criou um verdadeiro cipoal, em que juízes, advogados, assessores, que fossem, se perdiam. Isso parece ter sido feito de forma dolosa, para atender a interesses pessoais."

Procurado pelo Estadão, na ocasião do lançamento do livro, o senador afirmou que a opinião de Eduardo Appio 'não tem credibilidade'. Segundo Moro, seu desafeto tem 'um comportamento extravagante que revela no mínimo falta de caráter e desequilíbrio mental'.

Queda após investigação informal

O livro foi escrito por Salvio Kotter a partir de 30 horas de entrevistas com o magistrado. Em um trecho, ele diz que: "A Vara de Curitiba é extremamente vigiada, qualquer deslize é fatal."

Appio conduziu processos remanescentes da investigação, entre fevereiro e maio de 2023, mas foi transferido depois de tentar investigar informalmente a relação entre o desembargador Marcelo Malucelli e Moro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

juiz federal

suspeita

furto

champanhe

sc
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Quem é o juiz federal suspeito de tentar furtar garrafas de champanhe de supermercado de SC

24.10.25 15h08

NOVA SENTENÇA

TRE mantém condenação e inelegibilidade de Wlad Costa por violência política de gênero e extorsão

O recurso da defesa do ex-deputado foi negado nesta quarta-feira, 22

24.10.25 14h53

Lula diz que frase sobre 'traficantes serem vítimas de usuários' foi mal colocada

24.10.25 14h52

investigação

Lucas Bove: quem é o deputado de SP investigado por agredir a ex-mulher

Paulistano, de 37 anos, é formado em Administração e Comércio Exterior pelo Mackenzie

24.10.25 11h48

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Caso de Polícia

Loja é condenada a pagar R$ 50 mil por exploração de trabalho infantil, em Belém

Valores das multas são destinados a fundos públicos e de prevenção, explicam advogados paraenses

21.10.25 7h00

POLÊMICA

PEC da Segurança Pública gera polêmica ao propor mudanças estruturais nas polícias

Em tramitação na Câmara, proposta divide opiniões ao abrir caminho para extinção da carreira de delegado e centralização das investigações na União; deputados e entidades de classe reagem

19.10.25 7h00

CORRUPÇÃO

Caso da vice-prefeita de Marituba: PF aponta carro como ‘gabinete da propina’; entenda

Empresário suspeito de corrupção usava carro como base para reuniões e repasses de dinheiro dentro da Alepa; vice-prefeita de Marituba está entre os investigados.

16.10.25 16h16

POLÍTICA

Bolsonaro condenado: STF publica decisão e dá prazo para recurso da defesa

O acórdão tem, aproximadamente, duas mil páginas e a defesa do ex-presidente tem até cinco dias para apresentar embargos de declaração

22.10.25 8h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda