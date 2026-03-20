Quem é Eduardo Cavaliere, advogado que assume como prefeito mais jovem da história do Rio

"Vejo como a síntese da renovação e da continuidade". Ungido como sucessor natural para o comando da Prefeitura do Rio pelo prefeito Eduardo Paes (PSD) já no discurso de posse do quarto mandato, o vice-prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), de 31 anos, assume a capital fluminense nesta sexta-feira, 20, como o chefe do Executivo municipal mais jovem da história da cidade.

A frase de Paes em janeiro do ano passado era um presságio das intenções do prefeito de disputar o governo do Estado na sucessão de Cláudio Castro (PL) - apesar das juras pela "Portela" de que permaneceria no cargo até o fim.

Paes deixa a prefeitura, mas deixa um correligionário fiel de partido na cadeira. Advogado, Cavaliere é um dos subordinados mais próximos do prefeito e trabalhou como ajudante de ordens na campanha dele ao governo do Estado, em 2018. Formado em Direito na Fundação Getulio Vargas (FGV), esteve à frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio entre 2021 e 2022.

Rapidamente, ele ganhou a confiança do círculo mais próximo do prefeito e do próprio incumbente, e acabou tornando-se secretário de uma das pastas mais importantes da administração pública: a Casa Civil, entre 2022 e 2023. Como mostrou o Estadão, Cavaliere é visto como um político pragmático, leal e severo.

Em 2022, foi eleito deputado estadual com 33.688 votos, mas decidiu se licenciar e retornar à Casa Civil de Paes, onde permaneceu até as eleições de 2024. Ao lado do prefeito, foi eleito na chapa "puro-sangue" do PSD para a capital fluminense.

Paes deixa a prefeitura para disputar o governo do Estado em outubro deste ano. O prefeito transmite o cargo para Cavaliere na tarde desta sexta-feira, em cerimônia marcada para as 16h, no Palácio da Cidade, em Botafogo, zona sul da capital.