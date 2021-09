‘Que as pessoas deixem de abrir os jornais esperando qual a briga de hoje’, diz Mourão em Belém

Durante coletiva de imprensa no Parque Zoobotânico Emílio Goeldi, em Belém, no início da tarde desta sexta-feira (10), o vice-presidente da República comentou sobre a declaração que o presidente Jair Bolsonaro fez à nação, no dia anterior.

"Eu desde o começo deixei claro a minha visão de que nessa tensão que havia sido estabelecida entre Poder Executivo e Judiciário, competia a ambos buscarem uma forma de distensionar, apaziguando os ânimos e cedendo, cada um ceder em nome da harmonia geral dentro do país. Não é bom para o país ficar numa situação onde a gente não sabe o que vai acontecer amanhã", declarou o vice-presidente.

Na nota à nação divulgada nesta quinta (9), Bolsonaro afirma que não teve a intenção de agredir as instituições, reforça divergências com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e defende a harmonia e independência entre os poderes. "O presidente tomou essa iniciativa, então, o presidente Bolsonaro teve a grandeza moral de entender e colocou por escrito que ele usou palavras fortes, que ele foi tomado pela emoção do momento, o calor da disputa e fez o seu ‘mea-culpa’", disse Mourão.

O vice-presidente cita a conversa preliminar entre Bolsobaro e Alexandre de Moares. "E consequentemente eu vejo um caminho aberto, que se retome o diálogo entre os dois poderes, o diálogo respeitoso, cada um atuando na sua esfera de atuação e consequentemente diminuindo a tensão do país, fazendo com que as pessoas retomem ao seu dia a dia normal e deixem de abrir os jornais ou assistir atelevisão todo dia esperando qual a briga de hoje. Eu tenho fé que isso vai acontecer e vamos prosseguir buscando os objetivos que o governo tem", completou.