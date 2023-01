Quando é a posse de Lula? Saiba o horário e os detalhes da cerimônia com o presidente eleito

A posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) está marcada para a tarde deste domingo (1º). A sessão solene será no Congresso Nacional, em Brasília (DF), onde Lula recebe oficialmente o posto de presidente da República, está marcada para às 15h.

VEJA MAIS

Antes Lula e Alckmin devem passar pela Catedral Metropolitana de Brasília e desfilar pela Esplanada dos Ministérios. Apoiadores do petista já aguardam pelo momento nas ruas da capital federal.

De vermelho, os apoiadores de Lula já estão nas ruas de Brasília (Cristino Martins / O Liberal)

Após a posse no Congresso, Lula e Alckmin seguirão para o Palácio do Planalto já com os títulos de presidente e vice-presidente da República. Lula deve discursar ao público e dar posse aos 37 novos ministros já anunciados por ele.